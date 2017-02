MARY SEGNERI / Grande Fratello: dopo l’intervento di chirurgia plastica, ‘mi sento di nuovo donna’ (Pomeriggio 5, 20 febbraio 2017)

MARY SEGNERI, GRANDE FRATELLO: L’OPERAZIONE RIUSCITA, “ORA MI SENTO DI NUOVO DONNA” (POMERIGGIO 5) - Il ritorno una settimana dopo l’operazione chirurgica per la bella Mary Segneri: 62 kg persi in pochi anni, poi l’operazione per perdere tutta la pelle in eccesso rimasta inevitabilmente dopo la dieta incredibile che l’ha riportata in tv completamente diversa da come l’avevamo lasciato al termine di una delle prime edizioni del Grande Fratello. «Super Pollice in SU!!! Sto bene... benisssssimo... e presto vi racconterò tutte le strane sensazioni che sto provando - poi però aggiunge - ma intanto vi anticipo che risvegliarsi in una nuova ME è una emozione che non dimenticherò mai! Grazie per esserci…», ha scritto Mary Segneri appena si è ripresa dopo l’intervento. «Oggi mi sento di nuovo femmina», afferma la “nuova” Mary con un corpo di nuovo sensuale come aveva desiderato per anni dopo i problemi di peso e di obesità. Oggi il grande ritorno in tv a Pomeriggio 5 nel luogo dove è stato possibile tutto questo: come ha sempre riferito anche in passato, “grazie Barbara perche finalmente sono riuscita a superare i miei problemi di rapporto con il mio corpo”. Oggi cosa racconterà di nuovo in trasmissione, ad una settimana dall’operazione?

MARY SEGNERI, GRANDE FRATELLO: LE CRITICHE SUBITE (POMERIGGIO 5) - L’incontro tra Mary Segneri e il professor Lorenzetti è stato più volte raccontato a Pomeriggio 5 e domenica Live: l’ex gieffina dopo aver perso per conto suo grazie ad una dieta ferrea, 62 kg, ha raccontato tutto il suo disagio per la pelle in eccesso che inevitabilmente rimaneva sul corpo pur dimagrito tantissimo rispetto al reality show condotto all’epoca proprio da Barbara D’Urso. «Voglio ricordare che, per quanta palestra una possa fare, le smagliature rimangono. Non andrò mai dal chirurgo per farmele togliere perché ogni smagliatura è una conquista per me». In quel caso aveva assolutamente escluso la possibilità di finire "sotto i ferri"per eliminare la pelle in eccesso o, addirittura, per cambiare qualcosa del suo aspetto. Poi qualcosa è cambiato, l’incontro con il chirurgo plastico spesso ospite dalla D’Urso e la decisione di cambiare idea. “Voglio tornare ad essere donna e sensuale come ho sempre desiderato e ora posso permettermelo”, ha raccontato in seguito, subendo tantissime critiche da alcune colleghe ex gieffine e il mondo come sempre poco “simpatico” dei social. Niente più pelle in eccesso e sistemato anche il prosperoso e prorompente décolleté, con cui ora «posso di nuovo affascinare, sono troppo felice di tutto questo. Tanta roba!», ha esclamato appena svegliata dopo l’operazione in diretta la scorsa settimana.

