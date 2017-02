MASSIMO CECCHERINI, GLI SCONTRI CON RAZ E L'INCENDIO DOMATO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Non è stata un inizio di settimana semplice per Massimo Ceccherini a L'Isola dei Famosi 2017: dopo la terza diretta della settimana scorsa, infatti, su L'Isola degli Evoluti non sono mancati scontri davvero aspri tra il toscano e Raz Degan, che già si erano palesati durante la puntata e in particolare nel momento delle nomination. I primi due o tre giorni sono stati di fuoco, con Moreno e Giacomo Urtis che - percepito il clima di tensione - hanno cercato di rimanere il più lontano possibile tra i due: per fortuna, in seguito, la pace è stata sancita. Per Massimo Ceccherini, però, è arrivato un altro fuoco pronto a portare problemi e fare paura: mentre i suoi tre compagni non-Evoluti erano impegnati in mezzo all'acqua per la Prova Ricompensa, lui ha dovuto occuparsi che il fuoco non si spegnesse, e ci è riuscito fin troppo bene. Il fuoco dell'Isola del Fuoco è divampato, con il rischio di arrivare a bruciare tutti i pochi effetti che i concorrenti avevano potuto portare con loro in Honduras. La situazione è stata domata da Ceccherini che, raccontando il tutto ai compagni, ha anche ipotizzato che si sia trattata di una 'maledizione' di Nancy e Malena...

MASSIMO CECCHERINI, IL NAUFRAGO MINACCIA IL RITIRO: MA INTANTO PENSA ALLA PANCIA... (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Dovremo attendere la puntata di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, per capire se Massimo Ceccherini darà realmente seguito al proposito di ritirarsi da L'Isola dei Famosi 2017. L'attore fiorentino, però, durante questa seta settimana sulla spiaggia dei Non Evoluti ha dimostrato di tenere ancora molto alla sua esperienza in Honduras, o comunque di volerla vivere al meglio. A cosa ci riferiamo? In particolare all'episodio in cui il toscano, messo di fronte all'opportunità di cedere delle schiacciatine alla marmellata ai colleghi naufraghi sull'altra spiaggia, non ha fatto mistero di sentire già in bocca (e forse anche già in pancia) il sapore e la consistenza dell'ambitissimo premio. Durante questa settimana, poi, la tensione con Raz Degan dopo il battibecco in diretta sembra essere scemata: un altro buon motivo per continuare ad allietare il pubblico di Canale 5 con la sua simpatia innata?

MASSIMO CECCHERINI, IL NAUFRAGO MINACCIA IL RITIRO: STAVOLTA FA SUL SERIO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Massimo Ceccherini, dopo due puntate e altrettante settimane passate a L'Isola dei Famosi 2017 a lamentarsi del freddo, del caldo, dei mosquitos, della fame, della mancanza di pesce e della pioggia, pareva tornato in sé. Ma alla fine, dopo tre ore di diretta, quando nessuno se l'aspettava più, ha ricominciato col solito tira e molla: vado, resto, mi sono stufato e così via. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la squadra dei non evoluti con cui ha dovuto trascorrere la sua terza settimana sull'Isola dei Famosi. L'attore fiorentino, resosi conto che avrebbe dovuto convivere insieme a Raz Degan, Giacomo Urtis e Moreno, ha annunciato di voler immediatamente abbandonare il gioco perché incapace di sopportare i loro musi lunghi e le polemiche alle quali, a quanto pare, i tre concorrenti sarebbero particolarmente avvezzi. Neanche l'intervento della moglie, stavolta, ha fatto cambiare idea al Cecca, che aveva già guadagnato l'uscita della Palapa per imbarcarsi sul motoscafo che lo avrebbe riportato sulla terraferma. La Marcuzzi, tuttavia, è riuscita a convincerlo a dormirci su. Prima del siparietto, la scorsa settimana, Massimo Ceccherini si era comportato in maniera impeccabile. Spontaneo ed ironico, sembrava il Massimo che tutti si aspettavano di vedere sull'Isola, pronto a sdrammatizzare qualunque situazione e a prendere in giro i compagni con la verve comica che ha sempre contraddistinto il suo spassosissimo personaggio. Per la prima volta, tra l'altro, nel corso della settimana sulla spiaggia della caverna, aveva partecipato attivamente alla prova leader. Si è dato da fare anche durante quella per la ricompensa, che si è svolta lunedì sera in diretta. Un Ceccherini solo apparentemente ritrovato, dunque, che a metà puntata è stato ferocemente attaccato da Raz Degan, vero protagonista della serata. Non gli sono piaciute le polemiche dell'attore che, stanco dell'atteggiamento da dittatore dell'israeliano, in settimana aveva proposto ai suoi compagni d'avventura di nominarlo in massa. Raz, teso e nervoso come non mai, lo ha guardato dritto in faccia dicendogli: "Ricordati, ora sei nel radar". Minaccia che il Cecca, ovviamente, non ha preso sul serio, infischiandosene del fatto che si fosse appena guadagnato una nomination dettata da una mera sete di vendetta. A votarlo, ma senza una valida motivazione, è stato anche Giacomo Urtis. Ma. avendo ricevuto, il chirurgo più nomination dell'attore, sarà lui a vedersela al televoto con il concorrente più bersagliato della puntata, ovvero Raz. Resta da capire, a questo punto, se quella di Ceccherini sia stata solo l'ennesima crisi isterica o se, invece, abbia realmente intenzione di lasciare l'Honduras per far rientro in Italia. Nella prossima puntata il Cecca dovrà sicuramente decidere: o dentro o fuori.

