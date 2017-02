MORENO DONADONI/ Il bacio con Malena davanti alle telecamere (Isola dei Famosi 2017, quarta puntata oggi 20 febbraio)

MORENO DONADONI, IL NAUFRAGO: IL BACIO CON MALENA DAVANTI ALLE TELECAMERE (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA 20 FEBBRAIO) - C’è interesse intorno a Moreno, naufrago a L'Isola dei Famosi 2017, per via del suo flirt con Malena. Come gli altri, Moreno tornerà in scena stasera - lunedì 20 febbraio - per la quarta diretta, e non è escluso che anche Alessia Marcuzzi non decida di tornare sull'argomento. Tra i due sembra proprio che ci sia del tenero, seppur davanti alle telecamere non si siano ancora sbilanciati, almeno a parole. Lui la cerca di continuo, tanto da sembrare ancor più coinvolto e interessato di lei. Negli ultimi sette giorni, quando i naufraghi si sono riuniti per la Prova Ricompensa, Moreno e Malena si sono lasciati andare ad un romantico bacio sulle labbra che sembra aver spazzato via ogni dubbio in merito a questo presunto flirt. È anche vero che Malena ha ammesso, con le altre naufraghe una volta ritornata sull'Isola de Metalli, che non saprebbe dire quanto una relazione potesse durare insieme a lui, una volta conclusa l'esperienza al reality: il motivo sarebbe proprio la gelosia che il rapper potrebbe arrivare a dimostrare, anche a causa del lavoro della giovane...

MORENO DONADONI, IL NAUFRAGO DEL REALITY DI CANALE 5: UNA SETTIMANA SENZA MALENA (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA 20 FEBBRAIO) - Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017. Tra i protagonisti anche il rapper Moreno Donadoni. Un naufrago atipico, se vogliamo, soprattutto quando, invece di giustificare la sua nomination a parole, lo fa in rima, rappando strofa dopo strofa e strappando un sorriso al pubblico da casa e ai suoi stessi compagni d'avventura. Lo ha letteralmente incenerito, invece, nel corso dell'ultima puntata, il diretto interessato: Raz Degan. Bacchettato a suon di freestyle da Moreno, l'attore dagli occhi verdi non era affatto divertito, anzi. Ma il bell'israeliano, si sa, non è un tipo dalla risata facile. Moreno è un personaggio profondamente sottovalutato. Il fatto che provenisse da un talent show lo ha probabilmente penalizzato, nel senso che è subito stato etichettato come il raccomandato di turno che non meritava di raggiungere le vette più alte del successo. Ma sta dimostrando, invece, di essere un giovane talentuoso e promettente, di avere un dono che in pochi hanno: quello dell'improvvisazione, una capacità necessaria per elaborare nel giro di pochi secondi dei freestyle come quelli che sta regalando al suo pubblico dal momento in cui è sbarcato sull'Isola dei Famosi. Un concorrente da tenere sotto controllo, dunque, perché potrebbe dare un gran bel fino da torcere ai naufraghi che, al momento, sembrano candidati alla vittoria.

