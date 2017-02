Manuel Vallicella / Uomini e donne, cos'è accaduto dopo l'addio al Trono di Classico? Tutte le novità

Uomini e Donne, Manuel Vallicella lascia il Trono Classico: la motivazione e le novità dopo l'addio - Con grande delusione e tristezza da parte del pubblico, di Maria De Filippi e dei suoi fan, Manuel Vallicella ha deciso di lasciare il Trono e tornare alla sua vita senza alcuna scelta. Lo aveva anticipato nella sua prima puntata che sarebbe stato un tronista anomalo, difficile e che non avrebbe fatto una scelta mediatica, piuttosto avrebbe lasciato senza scegliere e così è stato. Manuel Vallicella torna alla sua quotidianità ma senza alcun rimpianto. Se la sua scelta ha spiazzato il pubblico di Canale 5, allo stesso tempo sono in molti ad averla apprezzata e ad averla ritrovata perfettamente affine al suo carattere. Si è infatti pensato che quella di Vallicella sia stata una scelta dovuta ai sensi di colpa verso sua madre, molto malata. Proprio per non lasciarla ancora da sola, Manuel avrebbe deciso di lasciare il suo posto da tronista per dedicarsi a lei al 100%: questa, quindi, l'ipotesi di molti fan di Uomini e Donne.

Manuel Vallicella pronto a trovare l'amore fuori da Uomini e Donne? Tutte le novità - Nessuna eclatante novità, per ora, nella vita di Manuel Vallicella dopo l'addio a Uomini e Donne. C'è ancora chi si chiede se, visto che questa non era la sua prima volta nel programma, non siano stati i dissensi ricevuti da qualcuno a fargli decidere di andare via. Manuel è infatti stato il corteggiatore di Ludovica Valli e in quel caso non aveva manifestato alcun disagio nello stare davanti alle telecamere, anche se è stato subito chiaro il suo essere timido ed introverso. Oggi invece Vallicella lascia dichiarandosi inadatto e addirittura insofferente a questo contesto e al ruolo da tronista. Inutile dire che Manuel lascia nel pubblico qualche punto interrogativo per ora, intanto torna al suo lavoro e alla sua vita accanto a sua madre, dettagli che confermano la semplicità per la quale sin dall'inizio è stato apprezzato. Per quanto riguarda l'amore invece Manuel, dopo 8 anni, è pronto ad aspettare ancora, e chissà la donna della sua vita non arrivi presto!

