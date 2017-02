Marco Cartasegna, nuovo tronista / Uomini e donne, il debutto in tv: ecco i suoi più grandi amori

MARCO CARTASEGNA, NUOVO TRONISTA UOMINI E DONNE: I GRANDI AMORI - Fino a quando non lo vedremo in tv (quasi sicuramente tra oggi e domani) a Uomini e donne sapremo davvero molto poco del misterioso Marco Cartasegna ma alcuni indizi sulla sua vita possiamo trovarlo sui social. Il neo tronista, imprenditore e famoso influencer divide la sua vita tra Italia e Spagna (e non solo). Il modello conosce le lingue, ama lanciare nuove mode e creare dei veri e propri tormentonie ma, soprattutto, ha dei punti deboli, i famosi tallone d'Achille che noi abbiamo trovato per voi spulciando i suoi profili social. In primis, Marco ama l'Italia ma, soprattutto, la sua Nazionale. Il modello ha più volte condiviso sui social le foto che lo ritraggono vestito da comune mortale tifoso (eccone qui una) confermando che anche lui è tifoso della nostra Nazionale di Calcio e che ama seguirla anche quando non si trova in Italia. Marco ha poi due donne che ama sopra ogni cosa ovvero la madre, con la quale appare spesso e volentieri durante occasioni ed eventi di lavoro, e la sorella che spesso raggiunge in Spagna come buona consuetudine della sua famiglia. Infine, i suoi cani. Tra le decine e decine di foto che lo ritraggono con addosso capi unici spesso firmati proprio dalle sue aziende, Marco ha avuto modo di postare anche le foto dei suoi cani e, in particolare, un tenero bassotto che ha portato sul set di un servizio fotografico (qui la foto). Tra i commenti ha avuto modo di parlare di lui e del suo spirito libero proprio come quello del neo tronista che ha intenzione di trovare una donna con la quale condividere la sua vita "nomade" e le bellezze e gli agi che non si fa mancare mai. Chi sarà la sfortunata che conquisterà il suo cuore?

