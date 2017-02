Marina La Rosa/ Dal rapporto con Pietro Taricone agli attacchi di panico: la gatta morta si racconta

Marina La Rosa, dopo 17 anni torna a parlare di Pietro Taricone e svela aspetti inediti del loro rapporto - Diciassette anni dopo la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa - che allora era stata definita "la gatta morta del GF" - torna a parlare di Pietro Taricone a Domenica Live. Un rapporto speciale il loro, iniziato proprio nella Casa più spiata d'Italia dopo quello che inizialmente sembrava essere un flirt. Oggi Pietro Taricone non c'è più, ma Marina svela che proprio lui è stata una delle persone che l'hanno aiutata quando ha attraversato un momento terribile fatto di sofferenza e attacchi di panico. "Sembrano passati 50 anni da allora. Pietro per me è stato fondamentale soprattutto dopo l'uscita. - svela Marina La Rosa nel salotto della domenica di Canale 5 a Barbara D'Urso - Ho vissuto un momento molto confuso, perché non potevo più avere la mia vita di prima. Ero molto giovane e non avevo gli strumenti per gestire questa cosa. Da qui gli attacchi di panico".

Marina La Rosa a Domenica Live: l'amicizia con Taricone, gli attacchi di panico e le lacrime in diretta - È proprio in questi attimi drammatici che, svela Marina La Rosa, Taricone era sempre presente: "In quei momenti chiamavo Pietro. Ci vedevamo da soli, lui parlava per ore ed era bellissimo. Un giorno mi metto a piangere e lui mi dice: "Piccola…", mi prende in braccio e mi stringe. È stato paterno, non ho avuto figure maschili molto importanti nella mia vita". Non è stato facile per Marina ripercorrere questi momenti e non solo per la sofferenza provata in passato. L'ex gieffina, a Domenica Live con Barbara D'Urso, si è fortemente commossa nel ricordare l'amico scomparso circa sette anni fa dopo un terribile incidente avvenuto durante un lancio col paracadute. "Non devo piangere" ha dichiarato Marina, cercando di trannere le lacrime durante l'intervista, ma senza particolare successo. Rievocare certi momenti è stato davvero duro per l'ex gieffina che ha però donato al pubblico un altro bellissimo e inedito aspetto di Pietro Taricone.

