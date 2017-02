NANCY COPPOLA/ Supera la lite con Nathalie Caldonazzo, ma non con il cibo (Isola dei famosi 2017 oggi, 20 febbraio)

NANCY COPPOLA, ACCANTONA LA LITE CON NATHALIE CALDONAZZO MA NON CON IL CIBO (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 20 FEBBRAIO) - I Naufraghi hanno affrontato la terza settimana all'Isola dei Famosi 2017 con diverse difficoltà. In particolare il focus è sul cibo, dato che la scarsa accessibilità alle risorse primarie sta facendo leva sul malumore già presente. La concorrente si trova in questo momento sull'Isola dei Metalli, ma sembra aver già sollevato le critiche dei suoi compagni di avventura. In particolare, Nancy si sarebbe rifiutata di mangiare il riso con le patelle, dimostrando di avere qualche pretesa dal punto di vista del menù. Ovviamente il discorso poteva essere valido nei primi giorni di permanenza nel reality, ma ora che la fame si fa sentire tutto acquista un sapore completamente diverso. Dopo aver rifiutato diversi bocconi, infatti, Nancy è stata convinta dagli altri Naufraghi a mangiare riso e lumache, una specialità ideata quel giorno. A discapito di ogni reticenza, la concorrente ha dovuto ammettere alla fine di aver trovato la pietanza addirittura buona. In particolare, la Naufraga sembra aver creato un equilibrio con Samantha Degrenet, mentre i rapporti con Eva Grimaldi appaiono ancora un po' troppo tesi. Per ora Nancy non è riuscita ad integrarsi alla perfezione con il gruppo, dimostrando allo stesso tempo di trovare faticosi i compiti più basilari come governare il fuoco. E mentre il legame con Malena sembra aumentare sempre di più, alle sue spalle Giulia Calcaterra non perde l'occasione per metterla in cattiva luce con gli altri concorrenti.

NANCY COPPOLA, DOPO LA PACE CON NATHALIE CALDONAZZO, ARRIVA LA QUIETE? (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 20 FEBBRAIO) Torna stasera su Canale 5 l’Isola dei famosi 2017. Tra i concorrenti sta riscuotendo enorme successo Nunzia Coppola, che tutti conoscono con il nome d'arte Nancy. L’artista napoletana si è da subito contraddistinta per una forte personalità. Durante la prima settimana, Nancy ha subito legato con le ragazze, soprattutto con Samantha De Grenet, Malena ed Eva Grimaldi. Nei primi giorni sembrava aver trovato un buon feeling anche con Nathalie Caldonazzo. Appunto, sembrava. Infatti, durante le prime nomination la Caldonazzo ha fatto il nome di Nancy sulla lavagnetta. Apriti cielo. Da allora è stata una vera e propria guerra tra le due, con accuse reciproche che si sono protratte durante tutto il tempo. Sono volati i proverbiali stracci sull'isola. Nancy, durante la seconda settimana, è inoltre stata vittima di un post su Twitter da parte della produzione del reality, in cui è stata ritratta per fare il verso a Pamela Anderson. Da una parte c'è chi ha preso il post sul ridere, dall'altra invece, soprattutto i fan della ragazza, hanno protestato con veemenza per l'uscita poco elegante avuta sui social network contro Nancy. Nel corso della terza puntata, Nancy Coppola si è tolta un bel peso di dosso, facendo pace con Nathalie Caldonazzo. Il gesto di distensione, se vogliamo, è arrivato tardi, poiché la concorrente è stata eliminata al televoto contro Massimo Ceccherini, uno dei concorrenti più imprevedibili di questa dodicesima edizione del reality show. Per Nancy un addio senza polemiche, nonostante qualche screzio avvenuto durante la diretta della terza puntata.

© Riproduzione Riservata.