NOTORIOUS / Anticipazioni puntata 20 febbraio 2017: Julia nelle mani di un narcotrafficante! (finale di stagione)

NOTORIOUS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, Fox Life trasmetterà gli ultimi due episodi di Notorious, in prima Tv assoluta. Saranno il nono ed il decimo, dal titolo "La scelta" e "Rapita". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: a tre giorni di distanza dall'arresto in diretta, Jake (Daniel Sunjata) impegna la Polizia in un lungo inseguimento lungo l'autostrada, alla ricerca di una soluzione. Nel frattempo, Julia (Piper Perabo) cerca di trovare il modo per aiutare l'avvocato, preoccupata per le prove che ci sono contro di lui. Ritornato in ufficio, Jake ha un brutto confronto con un'assistente e Bradley (J. August Richards) gli consiglia di rimanere fuori dal caso in modo da poter indagare. L'avvocato preferisce tuttavia continuare a cercare prove sulla vita precedente di Sarah (Dilshad Vadsaria) e dopo aver scoperto che ha partorito, viene informato che la bambina è morta. In realtà, per una serie di eventi fortuiti ed indizi, l'avvocato realizza che la ragazzina è ancora viva e che è stata adottata da una coppia, che Sarah ha rintracciato poco prima della morte. Jake inizia quindi a credere che l'ex fidanzata possa avergli voluto nascondere che la figlia è sua, ma l'esame del DNA rivela che il padre è Alan (Karan Oberoi), il fratello di Sara. Il legale intuisce infatti che l'uomo abbia violentato la vittima quando erano molto giovani e che per questo motivo Sarah gli avesse imposto di allonanarsi dalla sua vita. Una volta scagionato Jake, Julia lo nvita a cena, ma viene chiamata da una vecchia amica, Dana Hartman (Melina Kanakaredes), allarmata. La figlia Maya (Haley Ramm) l'ha informata della morte di un suo coetaneo, Johnny, e teme che possa esserne responsabile. La ragazza rivela in seguito di essere innamorata della vittima, ma Ella (Aimee Teegarden) scopre un video che riprende Dana a letto con il ragazzo che piaceva a Maya. Decide quindi di passare alla linea dura ed annuncia all'ex giornalista che intende usare il video, solo per fare in modo che Jake la convinca ad apparire in diretta di sua spontanea volontà. Nonostante i loro sforzi, Louise (Kate Jennings Grant) mette in atto la sua vendetta per un fatto avvenuto in precedenza ed informa il capo dell'esistenza del video, ottenendo che venga mandato in onda. Più tardi, Ella scopre grazie ad un video che la vittima aveva una tresca con entrambi i coinquilini, mentre Ray J (se stesso) rivela di essere il proprietario dell'arma del delitto. Afferma tuttavia di essere stato derubato settimane prima ed Ella riconosce gli oggetti sottratti perché visti nel video precedente. La situazione precipita quando la Polizia arresta Maya e Preston (Chris Brochu) e Willow (Maiara Walsh) la accusano di aver ucciso Johnny. Dana accusa Julia di esserne responsabile ed anche Jake non manca di ricordarle come abbia tradito la sua fiducia non interrompendo quel video. Intanto, qualcuno deposita l'arma del delitto all'interno di una cassetta di sicurezza.

NOTORIOUS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 FEBBRAIO, EPISODIO 9 "LA SCELTA" - Negli ultimi due episodi di Notorious, riprenderemo a trattare il caso precedente, che vede la giovane Maya accusata dell'omicidio di Johnny, il ragazzo che frequentava. Jake deve quindi lavorare perché Dana possa ripulire la propria reputazione agli occhi dell'opinione pubblica. Impresa non semplice dato il video che Louise ha deciso di mandare in onda che riprendeva l'ex giornalista a letto con la vittima. Nel frattempo, Julia decide di proseguire con altre notizie e raggiunge il Messico con l'intenzione di intervistare un boss della droga particolarmente spietato. Ovviamente Max non sarà felice di saperlo. EPISODIO 10 "RAPITA" - Quando Julia viene erroneamente presa in ostaggio dal criminale Carlos Mora, leader del cartello messicano, Jake e LHL adottano misure estreme per assicurarsi che la produttrice torni a casa sana e salva. Mora rivelerà invece a Julia che accetterà di rilasciarla se trasmetterà un servizio favorevole alla sua propaganda ed al suo avanzamento professionale.

© Riproduzione Riservata.