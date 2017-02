Oroscopo / Branko, previsioni di oggi 20 febbraio 2017 su Dimensione Suono 2: la Luna in Sagittario favorisce gli investimenti del Leone

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 20 FEBBRAIO: I SEGNI DI FUOCO – L’astrologo Branko anche questa mattina ha dato dei suggerimenti con il suo oroscopo su Dimensione Suono Due, per questa giornata del 20 febbraio. Come di consueto inauguriamo le previsioni con i segni di fuoco e in particolare l’ariete, che sente il passaggio della Luna in Sagittario, l'Ariete è protagonista di uno zodiaco amico e sereno, di un quadro di nuovo propizio nel quale la Luna è quella giusta, negli affari, nei viaggi, in amore, anche se il consiglio è quello di puntare meno all'estetica e più all'interiorità, ma è una Luna che vi ama, anche quando percepite sensazioni sgradevoli, ma è il vostro carattere a segnarvi non gli astri che, ricordate, sono ancora una volta benevoli! Una Luna in Sagittario come quella di oggi propone al Leone di dedicarsi agli investimenti, agli affari immobiliari, alle finanze, davvero una Luna propizia nonostante l'opposizione di Mercurio. Insomma Leoni è oggi il giorno giusto per rischiare ma con le dovute cautele, ad esempio nella guida: siete troppo eccitati dalle situazioni finanziarie, dai progetti, usate oculatezza al volante e concentrazione. Per finire, il Sagittario è al centro delle fiamme di Saturno, in tanti campi; situazioni notevoli sia in amore, la Luna di oggi, infatti, consiglia di estirpare le erbacce nei rapporti, che negli affari, soprattutto nelle finanze, il quadro è favorevole e vi vede protagonisti, nel pieno delle vostre peculiari opportunità.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 20 FEBBRAIO: I SEGNI DI TERRA – Per i segni di terra oggi Branko ha in serbo un oroscopo positivo. Felicità per il Toro, per voi si aprono trattative e possibilità di viaggi, ci sono notizie importanti in arrivo che determinano un periodo che, almeno sino a giovedì, vede la Luna nel vostro segno in una posizione ancora importante, prima di un piccolo stop astrale, ma solo di qualche giorno, dopodiché tutto tornerà per il verso giusto e tornerà a soffiare un vento favorevole nelle vostre vele, anche negli affari. La Vergine di Branko ha bisogno di calmanti naturali: sono vivamente consigliate le tisane per affrontare problemi causati dalle tensioni di una nuova situazione professionale, quei pensieri che, soprattutto nel vostro segno, determinano i timori nell'ignoto, ma siate fiduciosi amici della Vergine, Mercurio e il Sole sono dalla vostra parte! Il Capricorno vive la stasi, l'attesa di quadri astrali che ora non sono negativi ma che ancora non si presentano ideali, soprattutto nella vostra tendenza alla perfezione: attenzione alle problematiche relative alle questioni legali, perfetto, come da lungo periodo.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 20 FEBBRAIO: I SEGNI DI ACQUA - Innanzitutto auguri ai Pesci che oggi compiono gli anni, anche se la giornata non nasce sotto gli influssi della migliore delle Lune ipotizzabili. La sua presenza in Sagittario è stancante, lo stress che sentite come un peso sulla vostra vita richiede riposo, concentrazione, in attesa della giornata di domani dove il quadro evolverà verso soluzioni più favorevoli. Una luna non affidabile: meglio attendere la Luna nuova e le opportunità che donerà generose al vostro segno, una Luna che ora prepara, non fatevi cogliere non all'altezza Per il Cancro oggi la giornata è buona, grazie al Sagittario, ci sarà un grosso stimolo all'astuzia nei rapporti, anche grazie ad un favorevole Mercurio che vi porta a parlare d'amore, sia nei nuovo legami che in quelli da tempo consolidati, siate romantici, lasciatevi andare. La Luna nel campo del patrimonio, per lo Scorpione diviene un pungolo interessate, nonostante potrebbero presentarsi alcune spese improvvise e non previste da affrontare. In famiglia potrebbero nascere situazioni in contrasto, soprattutto tra Scorpioni femmine con altri segni ma maschili: attenzione al rapporto con figli, mariti e amanti.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 20 FEBBRAIO: I SEGNI DI ARIA – Concludiamo l’oroscopo di oggi di Branko su Dimensione Suono Due, con i segni d’aria. Gli amici dei Gemelli sono di fronte al momento della concretezza, dei rapporti che se devono rompersi è giusto lasciare che accade: il consiglio di Branko è quella di superare le crisi accettando la fine naturale, nel caso dovesse arrivare, di un rapporto. Anche le attività fisiche oggi non sono indicate: questa giornata deve scorrere all'insegna della ponderazione e della riflessione. La Bilancia di oggi ha la possibilità di contrattare, firmare contratti, ma lasciare da parte la diplomazia, perché, soprattutto in questa giornata, come venerdì e sabato, la Luna apre possibilità notevoli in affari ma siate determinati e spavaldi nell'affermare le vostre qualità, le vostre verità! il quadro astrale dell'Acquario invece ha in serbo un momento duraturo e positivo nel lavoro, nelle tecnologie, nel gioco, grazie ad una Luna che tra Giove nelle giuste case e Saturno esalta la propria influenza positiva agli amici nati sotto questo segno.

© Riproduzione Riservata.