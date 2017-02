Oroscopo Paolo Fox / Previsioni di oggi 20 febbraio 2017 su LatteMiele: Gemelli, Scorpione, Acquario e gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017, PREVISIONI PER OGGI 20 FEBBRAIO SU LATTEMIELE- Come inizierà la settimana per i segni dello Zodiaco? L'Oroscopo 2017 di Paolo Fox ci ha già svelato ogni mistero in materia di stelle, grazie allo spazio dedicato agli appassionati su Latte e Miele, con cui possiamo scoprire tutte le notivà sui prossimi giorni. Alcuni subiranno una forte influenza da parte di Marte e Saturno, come gli Ariete, che nonostante stiano vivendo un momento di forte cambiamento, dovranno fare molta attenzione al denaro. Il lavoro invece si trova al primo posto dei pensieri di Gemelli e Toro, che si ritroveranno entrambi di fronte a scelte da compiere. Se il Leone galoppa verso nuovi orizzonti, gli amici del Cancro rallentano invece per quanto riguarda alcune situazioni, che prossimamente elimineranno senza troppe indecisioni. Il dubbio fa parte più che altro della Vergine, che si trova in ansia per i nuovi progetti da mettere in piedi, mentre le tensioni per la Bilancia riguarderanno la famiglia ed i rapporti interpersonali.

TUTTI I SEGNI ZODIACALI Scopriamo adesso nel dettaglio le previsioni di Paolo Fox e del suo Oroscopo 2017: ARIETE - Si trova in una vera e propria rivoluzione, ma può esserci qualche dubbio per quanto riguarda il denaro e la prosecuzione di alcuni rapporti di lavoro. Però, in generale, quello che nasce adesso può interessarti. Non portare avanti progetti inutili o fare il passo più lungo della gamba. I prossimi 3 mesi porranno qualche dubbio soprattutto se si vive un rapporto in crisi, meglio agire con cautela. TORO - Le vicende di lavoro premono e prendono tutta l'attenzione dei nati del segno. È necessario fare delle revisioni ai conti ed alle uscite in generale, ultimamente compromesse da spese impreviste. Soprattutto chi ha un'attività in proprio dovrà stringere la cinghia. In attesa dell'autunno, attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Possono esserci questioni da risolvere e possibili nuovi amori, anche se non saranno emozionanti come si vorrebbe. GEMELLI - I nati del segno devono fare scelte di lavoro importanti, ma c'è sempre qualche ritardo. Si potrebbe riprendere progetti lavorativi in sospeso, pur rimanendo all'interno di una situazione ambigua. Dall'estate le cose andranno un po' meglio, mentre lo stato d'animo per la giornata di oggi è un po' agitato. Per quanto riguarda l'amore, si potranno anche riconsiderare alcuni aspetti di una storia che in passato non è andata bene. CANCRO - I nati del segno vogliono tagliare alcune situazioni, come sta accadendo ad altri segni, come l'Ariete e il Capricorno, ma le persone intorno non stanno al gioco. Qualcuno si sente stanco oppure, come è già successo l'anno scorsso, si sente in un ambiente non proprio. Qualcuno ti sta mettendo i bastoni fra le ruote: attenzione nei rapporti con Leone, Ariete e Sagittario. Alla lunga, questi segni possono arrivare da imporre la propria volontà, cosa che al Cancro non piace proprio. LEONE - Deve agire subito, in questo momento di forza. Chi ha un asso nella manica deve fare la sua partita vincente da adesso fino a settembre. Quando viene molto cercato in amore tende ad essere snob, quindi è probabile che ci siano delle situazioni favorevoli, ma che non piacciano. Attenzione però a non farti scappare le persone belle da frequentare, solo perché magari hanno dei comportamenti che piacciono poco. VERGINE - Questa giornata parte con qualche dubbio. Non mancano le affermazioni. Vive con un poco di ansia perché deve dare inizio a nuovi progetti ed ha smania di raggiungere ilt raguardo. Prima dell'estate sarà difficile avere un quadro completo della situazione, anche se gli ultimi mesi dell'anno saranno migliori. Deve andare avanti così, mantenendo il successo raggiunto. L'amore è piuttosto insipido al momento, attenzione a storie impossibili. Le storie in corso sono tranquille ma poco emozionanti. BILANCIA - Deve rivedere alcune questioni di famiglia e di amore. Se i nati del segno hanno a che fare con Cancro o Ariete oppure con la stessa Bilancia, dovranno penare un po' di più ed avere maggiore pazienza. Questa settimana interessante ma comporta qualche dubbio in amore. Anche le coppie più forti stanno attraversando dei problemi, forse a causa di un'assenza dovuta al lavoro di uno dei due. Oppure c'è poco tempo da destinare alla famiglia, per via di alcuni progetti e impegni lavorativi che ultimamente hanno richiesto molta attenzione. Nuovi esperimenti di lavoro e di studio importanti. SCORPIONE - Parte con una settimana valida, giovedì sarà una giornata importante. In generale però il cielo è piuttosto fiacco, anche se la pigrizia è dovuta ad un aspetto del segno, oltre che a Marte che porta alla rabbia. Qualcuno è stanco fisicamente, come del resto questo è un cielo fiacco. Una bella giornata sarà quella di domenica 26. SAGITTARIO - Questa settimana parte molto bene, oggi qualcuno avrà un appuntamento importante, anche se dipenderà molto dall'età. Chi ha un'idea giusta oppure può fare un incontro, deve farsi avanti. Da venerdì c'è un grande cielo anche per l'amore. CAPRICORNO - Apre un'altra settimana di sfide, agitazione e incomprensione. Meglio non lasciare il certo per l'incerto in amore, soprattutto se una delle due offerte sembra più vantaggiosa dell'altra. Far partire un progetto adesso può significare perdere tempo, meglio aspettare maggio, quando gli astri saranno più favorevoli. Oggi è in ritardo su tutto ed è anche nervoso. ACQUARIO - È forte, innamorato e desideroso di stabilità. Già da oggi si legge una buona energia, in cui ci si potrà innamorare, anche grazie alla Luna che sfiora il segno. Venerdì e sabato si può innamorare. Sta studiando nuove strategie per riemergere. Questo week end potrà portare maggiore fiducia, mentre trasferimenti e cambiamenti saranno all'ordine del giorno, soprattutto per i giovani, in previsione degli studi. PESCI - Insieme al Toro, si trova in una condizione di lieve disagio. Da sabato partirà una fase importante grazie a Mercurio che entrerà nel segno e che sarà utile per prepararsi ad un evento, recuperare energia, dare un esame. Chi ha un amore lo continua, ma le nuove storie sono da rivalutare. Comunque questa è una giornata da prendere con le pinze, dove si arriva alla sera stanchi.

