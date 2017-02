POMERIGGIO 5/ Il matrimonio di Maria Monsè e la fidanzata di Gabbani: che temi affronterà oggi, 20 febbraio 2017, Barbara D'Urso?

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, lunedì 20 febbraio 2017) - Durante il pomeriggio di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, Barbara D'Urso darà il via ad una nuova settimana in compagnia del programma contenitore che guida su Canale 5, Pomeriggio 5. In attesa di vedere che temi verranno affrontati più tardi, rivediamo brevemente i principali servizi andati in onda durante la puntata di venerdì. Il primo servizio in assoluto è stato dedicato al matrimonio di Maria Monsè, celebre attrice e conduttrice italiana. La redazione si è recata davanti alla chiesa nella quale era prevista la cerimonia, a Roma. Per le 17.00, la celebrità ha rilasciato un'intervista in cui è stato possibile ammirare l'abito sontuoso e lo strascico lunghissimo. È stato possibile assistere, attraverso le camere, alla marcia nuziale della sposa, ai primi momenti dei neo-marito e della neo-moglie, così come allo scambio delle fedi e le promesse. Successivamente, in esclusiva per Pomeriggio 5 è stata intervistata la fidanzata di Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo 2017 con la sua originalissima "Occidentali's Karma". Si è parlato molto del rapporto tra i due, Francesco Gabbani ritiene che la sua ragazza sia la sua musa, che la sua vita non avrebbe senso senza di lei. Tra le varie curiosità, si è discusso anche del fatto che, durante un litigio tra i due, lui abbia rotto una chitarra per la rabbia. Subito dopo, è andato in onda un servizio dedicato al cantante più chiacchierato del momento: vediamo dunque una persona semplice, carismatica, dotata di grande cultura. La seconda parte del programma è dedicata alla cronaca e all'attualità. Pomeriggio 5 ha narrato la storia di Carla, un'anziana signora di 92 anni derubata dei suoi beni, dopo essere stata picchiata, a Bari. A Pomeriggio 5 si è rinnovato l'invito, specie per le persone sole, a chiamare subito le autorità qualora ci fosse qualcosa di sospetto, per cercare di salvaguardarsi da questo genere di situazioni. La parte finale della puntata è stata occupata dai commenti di diversi opinionisti in merito al vestito e alla cerimonia di Maria Monsè.

