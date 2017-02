PRESADIRETTA/ Anticipazioni del 20 febbraio 2017: adozioni internazionali e tratta del Ghana. Si può fermare l'ondata migratoria?

PRESADIRETTA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 FEBBRAIO 2017: ADOZIONI INTERNAZIONALI E TRATTA DEL GHANA. SI PUO' FERMARE L'ONDATA MIGRATORIA? - La puntata di PresaDiretta di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, si concentrerà su due tematiche di grande interesse: adozioni illegali e immigrazioni. Nel primo servizio, a cura di Giuseppe Laganà, si intitolerà Genitori a tutti i costi, in cui ci si concentrerà sulla difficile avventura vissuta dalle coppie che vogliono accedere alle adozioni internazionali. L'Italia risulta infatti al secondo posto per l'adozione di bambini provenienti dall'estero, subito dopo gli Stati Uniti. Per poter completare l'iter è necessario rivolersi all'Ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, sotto la guida diretta del Presidente del Consiglio, e che nel nostro territorio è rappresentato da 62 associazioni, quasi tutti di matrice privata. L'assistenza dovrebbe essere prevista per tutto l'iter burocratico dell'adozione, ma non sempre la serietà e la professionalità richiesta da un percorso così delicato incontrano una corrispondenza dal punto di vista pratico. Riccardo Iacona ci racconterà invece la situazione difficile che sta vivendo il Ghana, una delle tratte più importanti per l'immigrazione. Un Paese povero, che vede spesso le famiglie decimarsi pur di sopravvivere e che compromette l'esistenza economica dello stesso territorio. Una delle mozioni che spesso si sente fare, soprattutto negli ambienti politici, è se sia possibile invece aiutare le popolazioni in difficoltà, spesso sotto il fuoco della guerra, direttamente nel loro Paese: l'inchiesta del conduttore ci illustrerà quali soluzioni sono state già messe in atto. Nello spazio intimo Iacona incontra, verrà intervistato invece il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, con cui si parlerà di riorganizzazione dell'Istituto di Previdenza, uno dei temi cari al leader e uno dei passi necessari per snellire e migliorare la Pubblica Amministrazione.

