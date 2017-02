Pronostico Isola dei Famosi 2017 / Chi esce tra Raz Degan e Giacomo Urtis?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, chi esce tra Raz Degan e Giacomo Urtis? Il promostico (oggi 20 febbraio 2017) - Chi abbandonerà questa sera l'Isola dei Famosi? Manca poco alla nuova diretta con Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria e lo scontro questa sera è molto arduo: a sfidarsi al televoto saranno Raz Degan e Giacomo Urtis. Per ora la sfida tra il "selvaggio" per eccellenza e il chirurgo dei vip è abbastanza chiara e vede in netta superiorià e quindi più vicino alla salvezza Raz. Per ora pare infatti che sarà Giacomo ad abbandonare l'Isola dei Famosi. C'è da dire che proprio Raz Degan viene da una settimana abbastanza particolare, durante la quale ci sono state importante riappacificazioni. Se lunedì scorso è stato accusato dagli altri naufraghi di essere quasi un "tiranno" - vista la sua maggiore esperienza nel sopravvivere, dovuta ai viaggi introno al mondo in condizioni anche estreme - oggi alcuni compagni d'avventura hanno cambiato parere. Il primo è Massimo Ceccherini che, dopo averlo accusato nella scorsa diretta, si è molto avvicinato a lui: la complicità negli ultimi giorni è ifatti apparsa evidentissima.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, chi esce tra Raz Degan e Giacomo Urtis? Le anticipazioni sulla puntata di questa sera (oggi 20 febbraio 2017) - Questo cambiamento potrebbe essere stato determinante per le votazioni del pubblico in questa settimana. Anche lunedì scorso, quando Raz ha esposto la sua opinione senza peli sulla lingua e andando anche a scontrarsi con Alessia Marcuzzi, buona parte del pubblico si è schierata dalla sua parte, apprezzando la sincerità e l'uscire fuori dagli schemi dell'attore e regista. È lui il "naufrago per eccellenza" secondo il pubblico e, probabilmente, anche un possibile vincitore di questa edizione dell'Isola. Anche quello di Giacomo Urtis è stato finora molto importante: il chirurgo dei vip, tuttavia, potrebbe non essersi messo in discussione così come Raz Degan e proprio questo aspetto potrebbe averlo penalizzato agli occhi del pubblico dell'Isola dei Famosi. La sfida per la permanenza in Honduras è ancora aperta e potrebbe ancora riservarci, seppur difficilmente, un colpo di scena.

