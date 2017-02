QUANDO TUTTO CAMBIA/ Su La5 il film con Colin Firth, Bette Midler e Matthew Broderick, alla regia Helen Hunt (oggi, 20 febbraio 2017)

QUANDO TUTTO CAMBIA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Quando tutto cambia, il film in onda su La5 oggi, lunedì 20 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola che è stata pubblicata durante l’anno 2007 nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti d’America, mentre in Italia è stata rilasciata per il pubblico solamente il 6 giugno del 2008. La regia di questa pellicola dal genere commedia, drammaticae sentimentale è stata curata da Helen Hunt. Il cast è composto da personaggi famosi come Colin Firth, Bette Midler e Matthew Broderick oltre la stessa Hunt. Da citare anche il fatto che una parte minore verrà affidata allo scrittore chiamato Salman Rushdie, noto per le controversie causate dal suo romanzo intitolato I versi satanici. Ma adesso vediamo la trama del film nel dettaglio.

QUANDO TUTTO CAMBIA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia di Quando tutto cambia si concentra sulla vita quotidiana della protagonista, April Epner, una donna di 39 anni impegnata nella professione di scuola elementare. La sua vita sembra procedere tranquillamente fino a quando una serie di eventi inaspettati la sconvolgono interamente e la lasciano senza possibilità di controllo. Il primo avvenimento che la segnerà molto sarà la rottura del rapporto con il proprio marito Ben, che la lascerà bruscamente per immaturità. Il giorno successivo invece, la madre adottiva, Trudy, muore, venendo contattata di li a poco da un’altra persona che si presenta come sua madre biologica. Tale persona pare essere Bernice Graves, nota principalmente per la sua attività all’interno di un talk show televisivo. Inizialmente la protagonista di Quando tutto cambia sembra incuriosita dalle affermazioni fatte da Graves, ma nonostante questo non ha assolutamente intenzione di creare un rapporto con la persona che afferma di essere la sua madre biologica. Invece sul versante sentimentale vi sono alcune novità sostanziali, infatti inizia a conoscere Frank, uno dei padri divorziati di un suo studente, mediante lunghissime conversazioni. Le cose sembrano procedere per il meglio, tanto che per la prima uscita serale lo stesso Frank decide di accompagnarla ad una festa di Bernice. Vi saranno alcune complicazioni quando April scoprirà di essere incinta del marito, dopo aver avuto un rapporto con lui abbastanza svelto e impacciato. Il desiderio più grande della protagonista sembra essere quello di tenere il figlio per se, essendo felice per la notizia avuta, ma tale felicità verrà interrotta dall' improvviso ritorno di Ben, dalla frettolosa partenza di Frank e dei continui tentativi di Bernice di creare un rapporto. Tra le tante difficoltà presenti vi sarà anche il fratello della protagonista che chiederà aiuto per alcune problematiche particolari. In tutto questo marasma, Aprile non potrà far altro che attaccarsi fermamente alla sua fede in Dio per poter superare tutti i dispiaceri e i tradimenti fatti dalle persone a lei care. Ma alla fine riesce a perdonare la sua madre biologica, dopo aver scoperto che aveva donata in adozione dopo 1 anno di vita.

