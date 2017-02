QUINTA COLONNA, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 20 FEBBRAIO 2017: LAURA RAVETTO IN STUDIO - Quinta Colonna torna su Rete 4 puntuale in prima serata oggi, lunedì 20 febbraio 2017: il talk show della rete Mediaset, guidato da Paolo Del Debbio, accenderà nuovamente i riflettori sui temi di attualità, politica e sociale più scottanti dell’ultimo periodo, insieme a nuovi ospiti e personalità che faranno capolino nello studio del conduttore. La settimana scorsa, per esempio, si è discusso in particolare di sanità, passando al vaglio le falle e i pregi del sistema e dell’organizzazione nostrana: quale argomento sarà al centro del dibattito stasera? Al momento, sono i social network ad anticipare una novità in merito all’appuntamento con Quinta Colonna previsto in prime time: proprio questa mattina, la parlamentare di Forza Italia Laura Ravetto ha twittato che sarà ospite nello studio di Del Debbio, “Stasera sarò a @QuintaColonnaTv su @rete4 ospite di #DelDebbio” (clicca qui per vedere il tweet direttamente dal suo account social). Chi altri ci sarà a Quinta Colonna? Come di consueto, non mancheranno le incursioni irriverenti di Gene Gnocchi e i collegamenti dalle piazze da parte degli inviati della trasmissione: la messa in onda è prevista per le 21.15.

© Riproduzione Riservata.