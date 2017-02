RAZ DEGAN/ Il modello si riconcilia con Ceccherini: ma verrà eliminato? (Isola dei Famosi 2017, quarta puntata oggi 20 febbraio)

RAZ DEGAN, IL MODELLO SI RICONCILIA CON CECCHERINI (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Raz Degan questa settimana è finito al televoto de L'Isola dei Famosi 2017 con Giacomo Urtis. Uno dei due dovrà abbandonare il reality di Canale 5, ma se il modello israeliano è a rischio eliminazione lo deve soprattutto al fatto che il suo modo di fare dispotico ha irritato non poco gli altri concorrenti. Tra questi c'è anche Massimo Ceccherini, che era letteralmente "finito nei radar" dell'uomo che ha fatto dello slogan "Sono fatti miei" il suo modus operandi anche in Honduras. A questo proposito, però, bisogna segnalare un piccolo passo di distensione tra l'attore toscano e l'ex di Paola Barale. Quest'ultimo, infatti, ha messo fine al periodo di silenzio con Massimo stuzzicandolo affinché Ceccherini lo aiutasse a trasportare un tronco. Tra una punzecchiatura e l'altra i due sono riusciti in questa impresa, con Degan che si è spinto fino a dire al naufrago:"Ora mi piaci!". Che sia questo l'inizio della nuova isola di Raz Degan? In effetti, negli ultimi giorni i due sembrano essere andati più che d'accordo, con grande entusiasmo anche da parte del toscano. Come andrà a finire se Raz Degan dovesse essere eliminato?

RAZ DEGAN, IL MODELLO AL TELEVOTO CON GIACOMO URTIS: VERRÀ ELIMINATO? (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Saccente, presuntuoso, arrogante ed egocentrico: Raz Degan se n’è sentito dire di tutti i colori, dai suoi compagni d’avventura, durante la puntata di lunedì scorso de L'Isola dei famosi 2017. Il modo di porsi del modello israeliano, che vive e lavora in Italia già da parecchi anni, sembra non piacere neanche un po’ agli altri naufraghi che, non a caso, lo hanno nominato con la speranza che il pubblico da casa possa votare per eliminarlo. Pur essendo tutti d’accordo sul fatto che il bel Raz sia il leader incontrastato del gruppo, perché capace di fare tutto e di migliorare la qualità della vita sull’Isola, nessuno è disposto a tollerare oltre il suo atteggiamento da despota. Degan impartisce ordini dalla sera alla mattina, mai in modo carino per giunta, arrabbiandosi se gli altri non fanno le cose così come ordinato da lui. Raz, in effetti, è riuscito a rendersi incredibilmente antipatico anche durante la diretta stessa. Non solo ha ripetuto fino alla nausea di essere il più bravo, sottolineando il fatto che gli altri sarebbero persi senza di lui, ma si è anche rivolto in maniera piuttosto sgarbata ad Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality show.

RAZ DEGAN, IL MODELLO AL TELEVOTO CON GIACOMO URTIS: LO SCONTRO CON LA MARCUZZI (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Nel tentativo di farlo ragionare, Alessia Marcuzzi lo ha più volte invitato ad aprirsi con i naufraghi e a confrontarsi con loro per poter instaurare un rapporto pacifico, ma senza risultato. Fermo sulle sue posizioni, Raz Degan la settimana scorsa ha continuato a ripetere che era lì per fare un’esperienza di sopravvivenza e non per sparlare degli altri come fanno i bambini all’asilo. Come a dire, insomma, che del reality in sé non gliene importa nulla e che è interessato solo ed esclusivamente alla parte rude e selvaggia di quest’avventura televisiva. Un naufrago di coccio, insomma, che ha fatto arrabbiare un po’ tutti. Incluso l’inviato Stefano Bettarini, trattato con estrema arroganza nel giorno in cui i famosi dell’Isola di Canale 5 hanno dovuto gareggiare in vista della prova leader, la cui finale si svolge, poi, in diretta. Raz Degan, per una ragione che, visto il suo italiano stentato, nessuno ha ben compreso, non ha voluto partecipare, limitandosi a guardare i compagni dal di fuori del perimetro dell’area in cui si è svolta la prova. Si è capito, ma solo approssimativamente, che non gli interessa diventare il leader del gruppo perché quello che ha da dimostrare lo mette in pratica sul campo e non in una stupida corsa contro il tempo. Da qui il battibecco con l’inviato, accusato, come tutti gli altri, di non capire quanto lui si sacrifichi per il bene del gruppo. Il bell’israeliano ne ha avuto un po’ per tutti, insomma, soprattutto per Massimo Ceccherini. Dopo che la produzione ha mandato in onda il video che sintetizzava tutte le critiche mosse nei suoi confronti dai naufraghi, con l’attore italiano pronto a guidare una sommossa anti-Degan, Raz l’ha fulminato con lo sguardo. L’ha addirittura "minacciato" dicendogli "Ora sei nel radar", come se l’Isola fosse una guerra e non una trasmissione televisiva da prendere con la dovuta leggerezza. Alla fine, per vendicarsi, l’ha nominato. Mai un sorriso, mai una battuta. Il Raz che s’è visto nella puntata di lunedì è un antipatico musone che non sembra aver compreso lo spirito di questo reality show. Raz Degan è ora al televoto con un pezzo da novanta del cast, ovvero Giacomo Urtis. Dopo essersi reso così antipatico agli occhi del pubblico è quindi assai difficile che possa "sopravvivere" al giudizio del pubblico. Molto probabilmente, quindi, questi saranno i suoi ultimi giorni sull’Isola. E chissà che non possa capire, finalmente, che la presunzione, in un gruppo che persegue lo stesso obiettivo, non è ben accetta.

© Riproduzione Riservata.