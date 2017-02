ROADIES / Anticipazioni puntata 20 febbraio 2017: la band e lo staff "ostaggi" della superstizione

ROADIES, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Stories di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, un nuovo episodio di Roadies, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "La città il cui nome non deve essere pronunciato". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: un famoso critico musicale, Bryce Newman (Rainn Wilson), fa una lunga e pericolosa recensione sulla band, in cui critica aspramente tutti i componenti. Da Rick (Christopher Backus) e dalla sua voce inesistente, fino alla vacuità del chitarrista. Intanto, Bill (Luke Wilson) e Cassie (Taylor Marie Frey) a letto insieme, discutono del loro rapporto e della possibilità che siano solo amici, posizione assunta dalla ragazza. Vengono poi interrotti dall'arrivo di Wesley (Machine Gun Kelly), che riesce anche a creare una situazione di forte imbarazzo. Subito dopo, lei gli dice he lo ama e Bill che vorrebbe vederla pià di una volta l'anno, invitandola a raggiungerlo al concerto di quella sera. Poco dopo, il capo mette pressione a Bill perché risponda alla recensione e risolva tutte le critiche sollevate sulla band, ma Christopher (Tanc Sade) lo verrà di sicuro a sapere. Preston (Brian Benben) dovrebbe neutralizzare il critico in modi gentili e gli viene suggerito di invitarlo al concerto di quella sera in modo che possa cambiare idea. Il capo ordina quindi che ogni aspetto dell'arrivo di Bryce venga curato con attenzione. Bill dà il via poi ai preparativi, mettendo sotto pressione tutto lo staff e chiede anche l'aiuto di Lindsey Buckingham (Lindsey Buckingham), che come prima cosa gli chiede se sta ancora seguendo il programma degli AA. Nel frattempo, Newman accede agli studios, ma viene continuamente fermato da diverse peripezie e ostacoli improvvisi, che non fanno che aumentare la sua rabbia nei confronti della band. Non appena incontra Milo (Peter Cambor), sottolinea infatti subito che erano nove anni che non gli succedeva di non essere presente in lista. Più tardi, per poter calmare il critico che sembra sempre più convinto delle proprie posizioni, la band decide di somministrargli dell'LSD in modo da metterlo ko. A questo di aggiunge il fatto che Kelly Ann lo sedurrà mentre si trova sotto l'effetto della droga.

ROADIES, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 4 "LA CITTA' IL CUI NOME NON DEVE ESSERE PRONUNCIATO" - Il giorno dopo, in modo del tutto inspiegabile Reg regalerà un'intera giornata di riposo per lo staff. Qualcuno pronuncerà inoltre qualche parola che cambierà drasticamente l'umore di tutti per il resto della giornata. Intanto, la band si accorgerà che uno dei membri non è rientrato come previsto. Reg decide di spostarsi inoltre verso Cincinnati nel tentativo di migliorare gli incassi del tour, ma provocherà delle forte tensioni fra i ragazzi. Per loro infatti nominare una città rappresenta una sorta di maledizione da cui sfuggire, che li costringe a mettersi sulla strada per 100 miglia nella convinzione di poter spezzare il cerchio. Non dovranno inoltre scendere dal bus per alcuna ragione. Questo porterà quindi Reg e Kelly Ann ad avvicinarsi, mentre Bill e Shelli scoprono che Rick è scomparso. Scopriranno tuttavia che si trova in un albergo con Natalie, la ragazza che lo perseguita da tempo.

