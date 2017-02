SAMANTHA DE GRENET/ La naufraga divorata dai mosquitos, mollerà? (Isola dei Famosi 2017, quarta puntata oggi 20 febbraio)

SAMANTHA DE GRENET, LA NAUFRAGA DIVORATA DAI MOSQUITOS, STA PER MOLLARE? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO 2017) - Una settimana davvero difficile per Samantha De Grenet a L'Isola dei Famosi 2017: la naufraga, dopo la prima settimana, si era messa in gioco con tutte le sue forze ed era riuscita a scampare l'eliminazione durante il telvoto contro Dayane Mello (leggi più sotto per scoprirne di più), ma gli ultimi sette giorno in Honduras l'hanno davvero provata. I mosquitos, infatti, l'hanno completamente divorata: per Samantha De Grenet è stato richiesto anche l'intervento del medico del reality di Canale 5, dal momento che la concorrente lamentava difficoltà di respirazione e faccia gonfia, due segni che potrebbero sottolienare una reazione allegica. Il dottore ha deciso di somministrale del cortisone, e le ha consigliato di stare lontano dal sole (all'ombra, però, c'è la maggior concentrazione di insetti, come la De Grenet ha fatto notare ad Eva): questo basterà per rimetterla in pista? Samantha De Grenet ha anche palesato l'intenzione di lasciare L'Isola dei Famosi 2017: parole che non saranno certo sfuggite ad Alessia Marcuzzi, pronta per la quarta diretta dell'edizione...

SAMANTHA DE GRENET, QUEL CARATTERINO... (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - La nuova versione di Samantha De Grenet a L'Isola dei Famosi 2017 sembra aver convinto proprio tutti. L'attrice, dopo aver messo da parte le lamentele dei primi giorni, è sempre grande protagonista di tutte le decisioni del gruppo, ma non per questo ha paura a mostrare il proprio carattere. Non è un caso che qualche giorno fa, messa alla prova dalla produzione, che ha chiesto al gruppo degli Evoluti di scegliere se condividere con i naufraghi Non-Evoluti l'opportunità di beneficiare di alcune schiacciatine alla marmellata, la De Grenet sia stata una delle prime ad ammettere:"Non bisogna essere sempre per forza buonisti". Alla fine il gruppo ha dato ascolto alla sua indicazione, preferendo gustarsi l'omaggio del programma, piuttosto che assecondare la scelta probabilmente più apprezzabile dal punto di vista del telespettatore. Un segno ulteriore che la De Grenet non ha paura ad esporsi: gli altri concorrenti faranno bene a tenerla in considerazione...

SAMANTHA DE GRENET, LA NAUFRAGA È RINATA: TRA BUON UMORE E STRATEGIA DI GARA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Samantha De Grenet a L'Isola dei Famosi 2017 è rinata. L'attrice non è più la naufraga petulante e con la puzza sotto il naso del primi giorni. È una concorrente spigliata e sorridente che ha colto perfettamente il senso dell'avventura nella quale ha inteso tuffarsi a capofitto. Non si prende troppo sul serio, affronta con spirito d'abnegazione le prove, sia quelle individuali che di gruppo, si dà un gran da fare sulla spiaggia ed è l'amica, se non di tutti, quasi. Tant'è che, se nella prima puntata era stata nominata da diversi compagni, lo scorso lunedì non è stata votata neppure da un concorrente. A riprova del fatto che sull'Isola è un elemento positivo e che, dopo la pioggia dei primi giorni che l'aveva resa davvero insopportabile, il suo contributo è determinante ai fini della sopravvivenza in Honduras. Risulta essere completamente estranea, tra l'altro, alle inutili polemiche che, per forza di cosa, vengono spesso innescate all'interno del reality show. A Samantha interessa solo una cosa: godersi l'esperienza e diventare una naufraga modello. E, in effetti, è stata molto vicina al diventarlo (prima dei mosquitos, forse). Nelle prove dà il meglio di sé, perché è davvero una donna multitasking. Per la terza volta consecutiva, non a caso, è stata ammessa all'Isola degli Evoluti per aver superato con un tempo ottimo il test cognitivo. In soli trenta secondi ha individuato la giusta posizione sulla griglia dei simboli che l'inviato Stefano Bettarini le aveva mostrato prima dell'inizio della prova mnemonica. Impiegando solo mezzo minuto ha superato abbondantemente il grado zero, ovvero il tempo impiegato dalla dottoressa Tibi, della cui esistenza tutti i naufraghi sono completamente all'oscuro. Non è andata altrettanto bene, invece, la sfida di qualificazione alla prova leader. C'è, tra le donne, una naufraga veramente imbattibile, abile e veloce come un ghepardo: si tratta di Giulia Calcaterra, che neanche la stessa Samantha, in formissima e ben allenata, riesce mai a battere. La De Grenet si è rifatta, tuttavia, in occasione della prova ricompensa, che prevedeva che i concorrenti recuperassero una serie di totem sbrogliando la matassa di fili nella quale erano tutti ingarbugliati. Vincendo, il gruppo si è aggiudicato una bella torta al cioccolato che i naufraghi hanno divorato in Palapa nel bel mezzo della diretta. Per quanto riguarda il momento delle nomination, Samantha si è recata in postazione senza un bersaglio ben preciso. Alla fine ha votato Giacomo Urtis, non perché abbia qualcosa contro il chirurgo, ma perché è quello con cui, a quanto pare, ha legato meno. Al termine della puntata la De Grenet è salita in barca insieme a Simone Susinna, Giulio Base, Giulia Calcaterra, Malena, Eva Grimaldi e Nancy Coppola per partire alla volta di un'isola ancora tutta da scoprire: quella dei metalli, la più confortevole di tutte, poiché provvista di pentolame e di fuoco già acceso.

Samantha De Grenet è rinata. Nel vero senso della parola. Non è più la naufraga petulante e con la puzza sotto il naso del primi giorni. È una concorrente spigliata e sorridente che ha colto perfettamente il senso dell'avventura nella quale ha inteso tuffarsi a capofitto. Non si prende troppo sul serio, affronta con spirito d'abnegazione le prove, sia quelle individuali che di gruppo, si dà un gran da fare sulla spiaggia ed è l'amica, se non di tutti, quasi. Tant'è che, se nella prima puntata era stata nominata da diversi compagni, lo scorso lunedì non è stata votata neppure da un concorrente. A riprova del fatto che sull'Isola è un elemento positivo e che, dopo la pioggia dei primi giorni che l'aveva resa davvero insopportabile, il suo contributo è determinante ai fini della sopravvivenza in Honduras. Risulta essere completamente estranea, tra l'altro, alle inutili polemiche che, per forza di cosa, vengono spesso innescate all'interno del reality show. A Samantha interessa solo una cosa: godersi l'esperienza e diventare una naufraga modello. E, in effetti, è molto vicina dal diventarlo. Nelle prove dà il meglio di sé, perché è davvero una donna multitasking. Per la terza volta consecutiva, non a caso, è stata ammessa all'isola degli evoluti per aver superato con un tempo ottimo il test cognitivo. In soli trenta secondi ha individuato la giusta posizione, sulla griglia, dei simboli che l'inviato Stefano Bettarini le aveva mostrato prima dell'inizio della prova mnemonica. Impiegando solo mezzo minuto ha superato abbondantemente il grado zero, ovvero il tempo impiegato dalla dottoressa Tibi, della cui esistenza tutti i naufraghi sono completamente all'oscuro. Non è andata altrettanto bene, invece, la sfida di qualificazione alla prova leader. C'è, tra le donne, una naufraga veramente imbattibile, abile e veloce come un ghepardo: si tratta di Giulia Calcaterra, che neanche la stessa Samantha, in formissima e ben allenata, riesce mai a battere. La De Grenet si è rifatta, tuttavia, in occasione della prova ricompensa, che prevedeva che i concorrenti recuperassero una serie di totem sbrogliando la matassa di fili nella quale erano tutti ingarbugliati. Vincendo, il gruppo si è aggiudicato una bella torta al cioccolato che i naufraghi hanno divorato in Palapa nel bel mezzo della diretta. Per quanto riguarda il momento delle nomination, Samantha si è recata in postazione senza un bersaglio ben preciso. Alla fine ha votato Giacomo Urtis, non perché abbia qualcosa contro il chirugo, ma perché è quello con cui, a quanto pare, ha legato meno. Al termine della puntata la De Grenet è salita in barca insieme a Simone Susinna, Giulio Base, Giulia Calcaterra, Malena, Eva Grimaldi e Nancy Coppola per partire alla volta di un'isola ancora tutta da scoprire: quella dei metalli, la più confortevole di tutte, poiché provvista di pentolame e di fuoco già acceso. Il rischio, ora che Samantha De Grenet s'è data una calmata, è che il suo personaggio possa annoiare e risultare troppo banale. È, forse, un po' troppo serafica e accondiscendente, probabilmente perché si è resa conto che l'atteggiamento precedente poteva danneggiarla e precluderle la possibilità di arrivare fino in fondo a questa meravigliosa avventura. Che sia una strategia, quella di starsene buona buona senza litigare o polemizzare? Chissà. È difficile prevedere se la De Grenet sarà in grado di mantenere il suo self-control per molto altro tempo ancora. Tendenzialmente sì, ma non è detto. È pur sempre una donna schietta e senza peli sulla lingua, ragion per cui potrebbe presto arrivare ai ferri corti con qualche altro concorrente dalla testa calda. Meglio che se ne stia buona buona e che prosegua il cammino intrapreso, allora, onde evitare di risvegliare vecchie antipatie sopite sotto la brace del fuoco.

© Riproduzione Riservata.