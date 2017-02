SIMONE SUSINNA/ Per lui una settimana da leader: la vicinanza con Giulia non passa inosservata (Isola dei Famosi 2017, puntata oggi 20 febbraio)

SIMONE SUSINNA, IL NAUFRAGO NEL REALITY DI CANALE 5: MOLTO VICINO A GIULIA CALCATERRA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Anche Simone Susinna si prepara alla quarta diretta de L'Isola dei Famosi 2017: il naufrago ha trascorso una settimana in qualità di leader e ha scelto di portare con sè, sull'Isola del Metallo, il concorrente Giulio Base, lasciando tutti gli altri uomini de L'Isola sulla terra dei Non-Evoluti. Ma c'è anche un altro motivo per cui Susinna, in particolare durante questa ultima settimana, è finito sotto i riflettori. A pochi è sfuggito i suo avvicinamento alla bella Giulia Calcaterra, ex velina di Striscia la notizia approdata a L'Isola dei Famosi 2017 dopo aver sconfitto al telvoeto Desirée Popper. Tra i due non sono mancati abbracci, camminate e confidenze: chi siamo i prossimi candidati a coppia sulle spiagge dell'Honduras, dopo Malena e Moreno?

SIMONE SUSINNA, IL NAUFRAGO NEL REALITY DI CANALE 5 (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Tra poche ore va in onda su Canale 5 una nuova ed imperdibile puntata del reality L’Isola dei Famosi 2017, condotto da Alessia Marcuzzi con il supporto in studio di Vladimir Luxuria e sull’Isola dell’inviato Stefano Bettarini. Tra i concorrenti c’è il modello siciliano Simone Susinna che contrariamente ai suoi timori palesati alla vigilia della partenza alla volta dell’Honduras, se la sta cavando molto bene dimostrandosi tra i più attivi a volenterosi. In attesa di scoprire cosa accadrà in questo nuovo appuntamento ricordiamo quanto fatto fino a questo momento dal modello.

SIMONE SUSINNA, IL NAUFRAGO NEL REALITY DI CANALE 5: UNA SETTIMANA DA LEADER (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA OGGI 20 FEBBRAIO) - Simone essendo un bel ragazzo sembra stia facendo strage di cuori tra le concorrenti dell’Isola senza tuttavia dimostrare lo stesso interesse nei loro confronti. Per quanto concerne le nomination la sua prima indicazione è stata Nathalie Caldonazzo: il giovane ha accompagnato la nomination con la motivazione di trovarla una persona egoista. Nelle prime prove la sua prestanza fisica prometteva bene però, forse a causa del cambiamento di regime alimentare, Simone non è riuscito a dimostrare queste sue caratteristiche. Nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 13 febbraio 2017, Simone ha ottenuto i ‘gradi’ di leader della settimana. Il giovane è riuscito a battere la naufraga Giulia Calcaterra: la prova da sostenere è stata molto dura in quanto i due ragazzi sono rimasti appesi ai pioli di una ruota che, piano piano, si girava sino a farli rimanere con le gambe a penzoloni. Sicuramente era necessaria grande forza fisica e Simone ha dimostrato di averla. Avendo vinto la prova il ragazzo non potrà essere nominato dagli altri naufraghi e, pertanto, potrà rimanere come naufrago sull'isola per almeno altre due settimane.

