STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: L'isola dei Famosi, Wolverine: L'immortale e Tiki Taka (lunedì, 20 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, le reti del Biscione hanno organizzato un palinsesto degno dei suoi telespettatori, come sempre Mediaset offre una vasta scelta di programmi che variano da film ai diversi programmi tra reality e serie tv. Su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del reality L'Isola dei famosi, che sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Italia 1 propone un film d'azione mentre su Rete 4 fa da padrone l'approfondimento giornalistico di Quinta Colonna. Ma la programmazione Mediaset non si ferma qui, sul resto delle emittenti andranno in onda film dal genere commedia, drammatico, horror e fantascienza. Non mancheranno programmi di intrattenimento, quiz show, serie tv e animazione per i più piccoli. Sicuramente tra i programmi più visti della serata ci sarà L'isola dei famosi presentato da Alessia Marcuzzi, con Vladimir Luxuria opinionista. Ma ecco nel detaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 in prima serata avremo L'isola dei famosi, dove si scoprirà chi tra Raz e Gabriele abbandonerà definitivamente l'isola. Mentre Italia 1 manderà in onda il film "Wolverine:L'immortale", dove Logan avrà la possibilità di donare i suoi poteri a un magnate giapponese salvato durante la seconda guerra mondiale, ma quando Logan rifiuterà, nonostante la maledizione dei suoi poteri, per lui tornare a casa non sarà semplice. Su Rete 4 andrà in onda il programma di attualità "Quinta Colonna" condotto da Paolo del Debbio, trattando argomenti di economia e politica, con ospiti in studio e collegamenti dalle varie piazze. La 5 ci propone invece una commedia "Quando tutta cambia", l'insegnante April vedrà la sua vita cambiare in un attimo con una serie di sfortunati eventi come la perdita della madre adottiva, la separazione dal marito e successivamente la comparsa della madre biologica. La replica delle "Iene Show" verrà trasmessa su Mediaset Extra, con numerose inchieste e servizi, condotto da Nadia Toffa, Andrea Agresti, Matteo Viviani e Giulio Golia. Per gli amanti della fantascienza, il canale Iris ci delizierà con Nicole Kidman protagonista in "Invasion". Un virus di origine "aliena" verrà scoperto dalla psichiatra Carol Bennel. Questo virus attacca durante il sonno gli essere umani, Carol con l'aiuto di Ben si metterà alla ricerca del figlio, e cercheranno una cura contro questa epidemia mortale. Ma con il virus che si diffonde in modo veloce nulla è semplice. Su Italia 2 andranno in onda gli episodi 1,2 e 3 della Sit Com "Big Bang Theory XI". In Prima Visione su Top Crime verranno trasmessi gli episodi 7 "La casa Rifugio" e 8 "Alti e Bassi" della serie Tv "Bosch". Invece per i più piccoli su Boing troviamo la serie "The Next Step", dove un gruppo di ballerini in vista dei campionati di danza regionali, si allenano per partecipare e poter vincere.