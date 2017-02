STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: I fantasmi di Portopalo, Escape Plan - Fuga dall'inferno e Presa diretta (lunedì, 20 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 20 FEBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, la programmazione delle reti Rai si preannuncia ricca di proposte, la maggior parte delle quali sono film e telefilm. Molto atteso è senz'altro l'appuntamento con la fiction "I fantasmi di Portopalo", una storia vera tratta dal romanzo di Giovanni Maria Bellu. Ci sarà spazio nel corso della serata anche per l'inchiesta giornalistica, con Presa Diretta su Rai Tre e per la cultura con Rai 5 che proporrà ad esempio un interessante documentario sulla vita di Dario Fo. Ma senza prolungarci troppo, passiamo al dettaglio della programmazione.

La rete ammiraglia Rai Uno propone per la prima serata la fiction "I fantasmi di Portopalo", un prodotto per la tv in cui si ripercorre la triste storia di un viaggio della speranza trasformatosi in tragedia, quello di un gruppo di clandestini che persero la vita a largo di Lampedusa nel 1996. Saro è il protagonista assoluto di questa fiction, un ragazzo che non si arrende e che è fermamente intenzionato a far emergere tutta la verità su questo caso e soprattutto a fare in modo che lo stesso non venga dimenticato e sia tenuto nascosto all'opinione pubblica. Saro è interpretato dal bravissimo Beppe Fiorello, che si cimenta ancora una volta in un ruolo piuttosto difficile e senza dubbio molto delicato. In seconda serata, sempre su Rai Uno, a partire dalle ore 23.20 Bruno Vespa avrà modo di dialogare insieme ai suoi ospiti e si parlerà di tematiche di attualità. Su Rai Due ci sarà spazio per due film molto interessanti "Escape Plan - Fuga dall'inferno" sarà trasmesso in prima serata alle 21.15. Film d'azione del 2013, questa pellicola ha visto impegnati insieme due mostri sacri del cinema americano, Sylvester Stallone nei panni di Ray Braslin e Arnold Schwarzenegger che interpreta Emil Rottmayer. Il primo lavora per una società che si occupa di verificare la sicurezza delle carceri, mentre il secondo è uno dei detenuti con cui egli si troverà ad avere a che fare all'interno del carcere denominato la Tomaba. Alle 23.10 andrà in onda invece "Lo sciacallo - Nightcrawler", un thriller del 2014 con Jake Gyllenhaal e Bill Paxton. Il film è ambientato a Los Angeles e nel 2015 ha ottenuto anche una candidatura all'Oscar. Su Rai Tre la serata sarà all'insegna dell'inchiesta giornalistica con "Genitori a tutti i costi", l'approfondimento a cura di Riccardo Iacona in merito al meccanismo delle adozioni in Italia e alle difficoltà nonché alle spese ingenti che i genitori adottivi sono costretti a sostenere ogni volta. La seconda serata sarà invece all'insegna della leggerezza, con "Carosello" a partire dalle ore 23.15. Rai 4 propone ai telespettatori tre nuovi episodi del telefilm Vikings una serie storica dai toni drammatica che si colloca temporalmente nel IX secolo. Rai 5 propone alla stessa ora un documentario su Dario Fo e Franca Rame, mentre su Rai Movie troviamo in programmazione il film "Il grande Paese", del 1958 con Gregory Peck e Jean Simmons. Rai Premim propone alle 21.20 "Il Doppio Volto della Paura", la storia del difficile rapporto tra due sorelle gemelle che finisce nel più tragico dei modi, con l'una che uccide l'altra e ne prende le sembianze.