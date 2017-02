STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Walking Dead, Elementary e Billions (lunedì, 20 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, il palinsesto della piattaforma satelliatre di Sky, appare ricco di serie televisive e film nel panorama delle offerte delle reti sky. Dalla serie horror "The walking dead", all’esordio della seconda stagione di "Billions", alla serie poliziesca "Elementary", tante scelte possibili, così come tra i film, con commedia, thriller, e film fantastici. Il programma con il maggior seguito della prima serata di oggi, lunedì 20 febbraio dovrebbe essere "Ho ucciso Napoleone", film commedia in programmazione su Sky Cinema Passion. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata di Sky.

Su Fox, canale 112 alle 21.00, una nuova 1a Tv con il decimo episodio della settima stagione della serie horror "The Walking dead", che viene trasmessa in contemporanea con gli USA. Anche in questo episodio, i superstiti che sono rimasti nel mondo degli zombie continuano il loro viaggio fatto di mille avventure. La serie è tratta dall’omonimo fumetto ideato da Robert Kirkman. Su Fox Crime, canale 116, alle 21.05, un episodio della serie poliziesca "Elementary", giunta alla sua quarta stagione. L’episodio in onda stasera, il quindicesimo stagionale, si intitola "Su in paradiso e giu' all'inferno". Ancora una volta Sherlock Holmes deve usare il suo genio investigativo, coadiuvato da Joan Watson, la sua assistente, per indagare sull’assassinio di una donna, il cui patrimonio in eredità è destinato al suo cane. Su Sky Atlantic, canale 110, alle 21.15, arriva la 2a stagione di "Billions" la serie televisiva che porta gli spettatori nel mondo dell'alta finanza. Gli interpreti principali della serie, che si scontrano tra loro, sono Chuck Rhodes un procuratore a cui presta il volto Paul Giamatti, e Bobby "Axe" Axelrod, un miliardario, interpretato da Damian Lewis. Su Fox Life, canale 114, dalle 21.00, il nono episodio della prima stagione di "Notorius", una serie televisiva che segue le vicende di un avvocato, e di una donna che produce il più famoso "talk show" televisivo statunitense. In questo episodio, dal titolo "La scelta", mentre Max sta lavorando per "un’esclusiva", Jake pensa che Dana dovrebbe recarsi in trasmissione per aiutare la causa di Maya. Su Sky Uno, canale 108, alle 21.15 va in onda un episodio, il settimo, della prima stagione della serie avventurosa "Le avventure di Hooten & The Lady". Hooten si trova in Cambogia per cercare una gemma induista preziosissime che si chiama "Cintamani", e Lady Alex decide di raggiungerlo, ma mentre stanno effettuando le ricerche rimangono intrappolati nei sordidi traffici di spaccio di droga che sono portati avanti da degli spacciatori vietnamiti. Con Michael Landes e Ophelia Lovibond nei panni dei due protagonisti principali. Su Sky Cinema 1, canale 301, alle 21.15 un film drammatico, intitolato "Il caso Spotlight", incentrato sulla vicenda di un gruppo di giornalisti del quotidiano americano Boston Globe che iniziano ad indagare riguardo ad una serie di crimini sessuali che sono stati commessi da sacerdoti. Con la regia di Thomas McCarthy, ed interpretato da Mark Ruffalo, Stanley Tucci, Rachel McAdams, Billy Crudup, Michael Keaton, Liv Schreiber e Laurie Heineman. Su Sky Cinema Hits, canale 304, alle 21.30, un episodio della serie "Hollywood Forever" nella quale Jo Champa, attrice e produttrice cinematografica porta gli spettatori, in attesa della premiazione degli "oscar", nei salotti hollywoodiani per conoscere da vicino alcuni personaggi. In questo episodio è la volta di due medium, Rebecca Fearing e Jean, e di Linsa Ramone. Su Sky Cinema Family, canale 306, dalle 21.00, il film fantastico "Jumanji" con Robin Williams, Bonnie Hunt, Bradley Pierce, James Handy e Patricia Clarkson con la regia di Joe Johnston. Ambientato negli Stati Uniti, inizia nel 1969 quando due ragazzi, Alan e Sara stanno giocando con un gioco da tavolo e lui sparisce dopo aver lanciato i dadi, trovandosi, per colpa di un sortilegio nella giungla di Jumanji. Dopo 26 anni ancora con un lancio di dadi che provoca il sortilegio contrario, Alan riappare da adulto, e deve ritrovare Sarah, ma questa volta è la loro città che è invasa degli animali. Su Sky Cinema Passion, "canale 308", alle 21.00, il film commedia "Ho ucciso Napoleone", la vicenda di Anita, una manager che vede la sua brillante carriera in azienda interrompersi a causa della sua gravidanza. Anita è incinta di un collega, che però è spostato ed anche l’amore tra i due precipita, così da far emergere nella donna la voglia di vendicarsi. Diretto da Giorgia Farina ed interpretato da Micaela Ramazzotti, Elena Sofia Ricci, Adriano Giannini, Monica Nappo, Libero De Rienzo, Pamela Villoresi e Iaia Forte. Su Sky Cinema Max, canale 312, in onda alle 21.00, il thriller "Sweetwater", diretto dai fratelli Logan e Noah Miller, ed ambientato nel Far West. La vicenda è quella di uno sceriffo rinnegato del New Mexixo che per aiutare una ex prostituta nel vendicare la morte del marito, affronta un leader religioso fanatico e rischia di lasciarci la vita. Con Ed Harris, Eduardo Noriega, January Jones, Amy Madigan e Jason Isaacs.