STEFANO BETTARINI/ L'inviato fa capitolare Dayane Mello: "Sono innamorata pazza di lui" (Isola dei Famosi 2017, quarta puntata oggi 20 febbraio)

STEFANO BETTARINI, PARLA DAYANE MELLO: "INNAMORATA PAZZA DI LUI" (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA 20 FEBBRAIO) - Stefano Bettarini fa parlare di sé, più che da inviato de L'Isola dei Famosi 2017, per il flirt amoroso che lo vede impegnato in questo momento con l'ex naufraga Dayane Mello. L'ex calciatore deve aver davvero colpito la splendida bellezza brasiliana, se è vero che anche a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, come riportato da Il Messaggero, Dayane ha ammesso:"Sono innamorata pazza di Stefano Bettarini il nostro è vero amore. L’ho notato subito al servizio fotografico. Durante le dirette televisive non gli parlavo, ma lo guardavo sempre e capivo che era a disagio. Poi la mattina dopo la mia eliminazione, io e Stefano abbiamo fatto una corsa sulla spiaggia. Lì ci siamo presi le mani, ci siamo guardati e ci siamo baciati. Io non ho tempo per giocare, ho tanto da fare. Quindi, mi raccomando Stefano, io sono qua che ti aspetto". Stefano manterrà le aspettative di Dayane?

STEFANO BETTARINI, L'INVIATO ACQUISTA FIDUCIA: LA LOVE STORY CON DAYANE MELLO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, QUARTA PUNTATA 20 FEBBRAIO) - Che Stefano Bettarini fosse un latin lover era risaputo: i bookmakers davano per scontato, di conseguenza, che sarebbe riuscito ad intessere una bella tresca anche a L'Isola dei Famosi 2017, dove l'ex calciatore si trova, da più di tre settimane, in qualità di inviato. Ebbene sì, il Betta, come lo chiama l'amica Alessia Marcuzzi, è cascato nella rete della naufraga più bella e sexy di tutti i tempi. O quasi, visto e considerato che su quella spiaggia, qualche tempo fa, c'è stata anche Belen Rodriguez. Ma torniamo a noi. La nuova fiamma di Stefano Bettarini è la splendida Dayane Mello, una modella brasiliana dalla bellezza sconvolgente. La naufraga, rimproverata per la sua eccessiva pigrizia e la scarsa propensione al lavoro, era stata nominata nella prima puntata da quasi tutti i suoi compagni di squadra ed eliminata in quella successiva. Una volta usciti dal gioco, però, i concorrenti non rientrano subito a casa. Dayane è quindi rimasta in Honduras per qualche altro giorno, sfruttando l'occasione per riuscire a fare quello che sperava: conquistare l'inviato del reality show. Già, perché la modella aveva messo gli occhi sull'ex marito di Simona Ventura già da un po'. Da prima ancora di partire alla volta dell'Isola, per la precisione. Nei video di presentazione dei concorrenti, che erano stati fatti sdraiare sul lettino di uno psichiatra per raccontarsi e svelare qualcosa della propria vita, Dayane si era lasciata sfuggire di avere un debole per il Betta, del quale diceva di apprezzare i muscoli e la carnagione dorata. Stefano aveva sghignazzato, ed era stato subito chiaro quanto fosse lusingato dal complimento dell'indossatrice. E così, una volta eliminata, ha colto la palla al balzo invitandola a fare una passeggiata al tramonto in riva all'oceano. I due hanno fatto quattro chiacchiere per poi lasciarsi andare a dei baci bollenti e appassionati che sono già stati documentati da "Chi". È troppo presto, naturalmente, per dire se si tratti di una storia seria, ma una cosa è certa: Bettarini è cotto al punto tale da aver fatto recapitare alla sua naufraga, arrivata in studio con un vestito nude, quasi osè, un mazzo di fiori con un biglietto molto romantico. Lì, nero su bianco, c'erano tutte le sue emozioni: Betta ringraziava Dayane per i bei momenti trascorsi assieme che, seppur pochi e fugaci, ha descritto come molto intensi. Per il resto della diretta Bettarini è stato, ovviamente, preso in giro come un ragazzino alla prima cotta. Poi, però, ha dovuto affrontare altre questioni molto meno piacevoli, come la lite con Raz Degan avvenuta in occasione della prova leader. Molto diplomaticamente Stefano ha sostenuto di aver già perdonato il modello, che quel giorno si era posto molto male con lui. Nessuno, forse, si sarebbe aspettato grandi cose da Stefano Bettarini. Se nella prima puntata aveva visibilmente zoppicato, apparendo poco spontaneo e troppo forzato, ora che si procede a vele spiegate verso la quarta diretta è già molto migliorato. Stefano, infatti, è capace di improvvisare e sa come ovviare ai problemi tecnici che, spesso, disturbano i collegamenti con l'Italia. Ha, però, per sua stessa ammissione, un grosso difetto: si rimprovera, infatti, di non essere in grado di tenersi fuori dalle beghe che coinvolgono i concorrenti, quasi come se si considerasse parte integrante del gruppo e sentisse il dovere, quindi, d'intervenire per invitarli a far pace o per sedare gli animi quando ce n'è bisogno. Ora che è sentimentalmente coinvolto in una nuova storia con Dayane Mello, è assai probabile che Bettarini possa preparare un altro colpo di scena a distanza per stupire la sua bella nel corso della prossima diretta negli studi Mediaset.

