STEFANO DE MARTINO/ News: dopo la separazione da Belen arriva anche la delusione lavorativa, ecco cosa è successo (oggi, 20 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: ULTIMA FERMATA, CANCELLATO IL SUO PROGRAMMA, ECCO PERCHÉ (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino è sempre al centro del gossip italiano per via della sua "misteriosa" vita sentimentale. Di recente infatti, il divorzio dalla showgirl argentina Belen Rodriguez, ha segnato una tappa molto dolorosa della sua vita ma, i riflettori l'hanno nuovamente preso di mira dopo le dichiarazioni di Elena D'Amario. La collega ha confessato di avere una profonda amicizia che la lega allo showman napoletano ma di contro, ha rivelato di non potere prevedere il futuro tra i due. Le sue dichiarazioni quindi, hanno lasciato la porta un po' aperta... chissà! Nel frattempo, restando in tema di ex e possibili nuovi amori, anche Emma Marrone ha parlato del suo rapporto con Stefano. Il tutto è accaduto durante il corso de L'intervista di Maurizio Costanzo. La cantautrice salentina però, ha preferito sbottonarsi molto poco su Stefano e, dopo avere dedicato grandi parole di stima nei confronti di Marco Bocci, con De Martino ha preferito glissare elegantemente per poi fare una battuta che è suonata come una bella frecciatina: "Se bussasse oggi alla mia porta? Di sicuro avrebbe bisogno di qualcosa". Nel frattempo per Stefano, dopo la commovente parentesi a C'è posta per te lo scorso sabato, arriva la nuova stoccata lavorativa: che fine ha fatto "Ultima fermata?". Stefano infatti, doveva debuttare nel ruolo di conduttore con un nuovo programma ideato e prodotto da Maria De Filippi ma, così come si legge su "Oggi": "Maria De Filippi (produttrice dello show) gli ha infatti comunicato che Ultima fermata, il programma che avrebbe dovuto condurre in prima serata su Canale 5, è stato bloccato - scrive Alberto Dandolo - La ragione? Il costo eccessivo. Ad ora lo show è congelato. Vedrà la luce il prossimo autunno? Ah, saperlo...". Il programma inizialmente era stato presentato per il debutto su Italia 1 per poi fare il salto di qualità nella futura prima serata di Canale 5: e adesso? Al momento Stefano dovrà dedicarsi solo al serale di Amici in partenza da fine marzo.

