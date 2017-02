STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone danno il via a una nuova settimana, oggi 20 febbraio 2017: di che cosa si occuperanno? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 20 febbraio 2017) - Il consueto appuntamento con Striscia la Notizia su Canale 5 è condotto in queste settimane dai due comici siciliani, Ficarra e Picone. Oggi, lunedì 20 febbraio 2017, dopo la pausa dettata dalla domenica, i due torneranno in scena sull'ammiraglia Mediaset: in attesa di scoprire che servizi verranno affrontati più tardi, vediamo cosa è successo sabato. L'anteprima comica ha visto protagonista la satira politica conclusa dalla battuta, ripresa dall'inviato Raspini, che invita i politici ad andare in carcere non come visitatori, ma come ospiti. La puntata vera e propria si apre con Mister Neuro, ovvero Charlie Gnocchi, con un servizio su Roma e le sue strisce pedonali consumate e quasi invisibili, anche nella centralissima e affollata di turisti Via del Corso, per finire nelle piazze antistanti Montecitorio e il Campidoglio. Il secondo lancio è la rubrica Occhio al Futuro di Cristina Gobetti. Dal centro di ricerca IBM di Zurigo viene presentato "Watson", database che consente di raccogliere informazioni fondamentali per facilitare e velocizzare la diagnosi da parte dei medici di malattie rare. Nel terzo servizio, Riccardo Trombetta ha aggiornato lo stato di cose di un parco alla periferia di Roma, recentemente ripulito grazie al precedente intervento di Striscia la Notizia. Luca Galtieri invece e il suo appuntamento con Ma perchè? regala un triste reportage sulla condizione in cui versano i pronto soccorsi di Orbassano e della provincia di Torino. Laudadio, storico inviato di Striscia, fa un servizio sulle procedure e le regolamentazioni per le assunzioni nel corpo dei Vigili del Fuoco. Dopo l'arrivo di Donald, l'amico a quattro zampe di questa stagione, Luca Sardella presenta nella sua rubrica Speranza Verde due imprenditori agricoli della provincia di Latina che coltivano la bieta rossa, vegetale dalle note proprietà salutari e antiossidanti, esaltate nella ricetta finale di un cuoco romano, insieme a scampi e olive di Gaeta. L'acclamatissimo Edoardo Stoppa partecipa alla liberazione di alcuni orsi ingabbiati in Albania, che verranno liberati in un parco sugli Appennini, tutto grazie all'associazione "Gli Orsi della Luna" che ha finanziato l'operazione. L'ultimo servizio è l'appuntamento del sabato con la rubrica Moda Caustica, dove classificata al secondo posto come la peggio vestita è Alessia Marcuzzi, la conduttrice è stata protagonista di un'intervista a Verissimo, programma del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Al primo posto Dayane Mello, concorrente eliminata dall'Isola dei Famosi e arrivata in puntata con un vestito di pizzo nude e trasparente. La puntata si è conclusa con l'appello per la raccolta fondi grazie ai messaggi solidali per la donazione dei kit bebè.

