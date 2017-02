UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Marina spedisce la lettera, è troppo tardi? (Oggi, puntata 20 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 20 FEBBRAIO: MATTEO VENDE CASA A ROBERTO? - Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 per il primo episodio della settimana. In esso Marina completerà la lettera per Matteo e troverà anche il coraggio di spedirgliela, a differenza di quanto da lei stessa immaginato in un primo momento. Non potrà però sospettare che le intenzioni di Roberto saranno di allontanarla da Serra una volta per tutte. Per questo l'imprenditore cercherà di convincere il rivale ad accettare la sua proposta: vendergli la casa e lasciare Napoli per sempre, evitando ulteriori contatti con Marina. E a quanto pare, dopo un'iniziale indecisione, il personaggio interpretato da Luca Ward sembrerà propendere per questo patto. A Palazzo Palladini si continuerà a parlare dei problemi di Alice con il cyberbullismo, anche se Andrea ed Alice avranno pareri contrastanti sul modo di agire: mentre Pergolesi riterrà che la figlia debba restare lontana dai suoi compagni trovando ospitalità dal padre a Napoli, Elena sarà di parere contrario, convinta che sia giunto il momento di affrontare la realtà e tornare a Sorrento. Questi contrasti finiranno per peggiorare la situazione già complicata della piccola Alice? Guido scoprirà una notizia che lo farà preoccupare ovvero l'uso di marijuana da parte di Vittorio. Come reagirà di fronte ad una simile sorpresa? Tornerà indietro sui suoi passi, tornando a vivere con il figlio?

