UNA VITA/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Cayetana frequenta un altro uomo, è davvero amore tra loro?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SARA' AMORE TRA CAYETANA E IL DUCA? - Novità senza fine caratterizzeranno le puntate spagnole di Una vita nelle quali Cayetana continuerà a tessere le sue trame per separare Teresa da Mauro. La dark lady, rimasta vedova di German e da tempo senza un uomo al suo fianco, avrà modo di avvicinarsi ad un nuovo individuo che diventerà ufficialmente il suo amante. Si tratterà del Duca di Samoza che farà una corte serrata alla ricca Sotelo Ruz, riuscendo solo dopo diversi tentativi a conquistare la sua fiducia. Ma si tratterà di vero amore tra loro? Sembra proprio che non tutto andrà come previsto, soprattutto a causa di un incidente che lascerà Cayetana sfigurata. Per salvare la vita a Teresa, infatti, la dark lady subirà delle gravissime ferite durante l'incendio della sua abitazione e rischierà di non tornare più ad essere quella di un tempo. Non sarà certo un caso che quando il Duca si recherà in ospedale per farle visita resterà profondamente turbato da tale visione, rifiutando di tornare in quella stanza. Sarà anche la fine del suo interessamento nei confronti della ricca vedova?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 20 FEBBRAIO: MAURO CAMBIA IDEA! - Dopo l'interruzione del weekend, Una vita torna oggi su Canale 5 ripartendo dall'importante richiesta fatta da Teresa a Mauro. La maestra vuole andare avanti con le indagini relative al suo passato, soprattutto dopo che tutto è apparso chiaro in lei grazie alla ninna nanna di Fabiana. Ma in un primo momento il poliziotto ha rifiutato di aiutarla, temendo che la frequentazione potrebbe spingere l'uno tra le braccia dell'altro. Questa decisione però avrà durata breve tanto che dopo qualche piccola riflessione, Mauro tornerà indietro sui suoi passi: accetterà di aiutare l'amica, soprattutto consapevole del fatto che i ricordi sono ora molto chiari in lei. Ma vorrà mettere le cose in chiaro, prima di creare ulteriori problemi. Quale sarà la sua dichiarazione? Nel frattempo, non se la passerà bene neppure Humilidad, la sua storica fidanzata alle prese con un padre - padrone: il denaro che gli ha consegnato Mauro, infatti, le verrà rubato dal crudele Don Venancio...

© Riproduzione Riservata.