UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti fanno sul serio (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI, LA RISPOSTA ALLE CRITICHE – Sono passati solo quattro giorni dalla scelta ma Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sono pronti a fare sul serio. L’ex tronista di Uomini e Donne sta difendendo la sua scelta dalle critiche di chi l’accusa di aver deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi con Emanuele solo per non fare una pessima figura. “Non c’è ragione nella pazzia, non c’è ragione in amore, non esiste razionalità per chi un emozione non riesce a trattenerla… ho seguito il mio cuore” ha scritto Sonia sui social network che poi aggiunge - “Accetto tutto: offese, insulti, critiche e quant’altro senza aver visto la messa in onda. Su una cosa però non sto in silenzio. EMANUELE TUTTO È TRANNE CHE UN SEMPLICE SCARTINO! È UN GRANDE UOMO… IL MIO!”. Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, dunque, nonostante le critiche, vanno avanti per la propria strada, pronti a dimostrare di aver fatto una scelta di cuore.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: IL GESTO DI SONIA LORENZINI PER EMANUELE MAUTI – Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sono la prima coppia della seconda parte della stagione di Uomini e Donne. Una coppia che ha sorpresa il pubblico che non si aspettava una scelta repentina da parte della tronista, finita sul banco degli imputati dopo aver ammesso di aver avuto contatti con il corteggiatore Federico Piccinato. Sonia Lorenzini, così, ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi con il pallanuotista Emanuele Mauti per il quale ha fatto un gesto che ha sorpreso tutti. Dopo appena quattro giorni insieme, infatti, l’ex tronista ha modificato il proprio stato sentimentale da single a fidanzata ufficialmente con Emanuele Mauti. Un gesto importante che ha entusiasmato i fans che credono nei sentimenti di Sonia e che sono sicuri che con Emanuele possa essere davvero felice.

