Una vita / Video replica ultima puntata: Trini al centro del gossip, Teresa affronta Mauro

UNA VITA, VIDEO REPLICA PUNTATA 17 FEBBRAIO: Nelle ultime puntate andate in onda di Una Vita, Teresa ha scoperto qualcosa in più sul suo passato. In particolare, la maestra ha compreso che Fabiana ha fatto parte della sua infanzia. Durante l'incendio che ha distrutto la sua identità e la sua famiglia, la domestica avrebbe salvato solo Cayetana, lasciando sola Teresa in mezzo alle fiamme. Mauro, però, ha perso ogni potere sulle indagini contro Cayetana. Lourdes è caduta dalle scale e pare sia in fin di vita. La donna era in partenza, ma è stato bloccata da Trini. Dopo una dura discussione con la donna e dopo l'arrivo di Ramon, Lourdes è scivolata restandone vittima. Maria Luisa ha poi sentito la verità che riguarda la madre. Quest'ultima sarebbe tornata ad Acacias per prendere del denaro e far felice il suo amante. Infatti, l'incidente accaduto sulla nave molti anni prima non l'aveva uccisa. Maria Luisa è fuggita dopo aver ascoltato, sparendo dalla circolazione. Intanto, Leonor e le domestiche hanno iniziato ad avere dei problemi, quando un giornalista ha pubblicato un articolo in cui ha dichiarato che nel romanzo della Hidalgo i personaggi sono reali. Nel corso della puntata del 17 febbraio, Teresa racconta a Mauro ciò che ha ricordato su Fabiana. L'ispettore, però, non ha più intenzione di seguire il caso. Teresa cerca di convincerlo ad aiutarla, dopo averla inizialmente contattata rivelandole la verità. La giovane non riesce a comprendere come sia possibile che Mauro non voglia continuare l'indagine su Cayetana. L'ispettore spiega di non avere più potere, in quanto gli è stato tolto tutto dalle mani. Teresa in lacrime gli chiede di restare e di continuare a lottare con lei. Mauro ormai sembra deciso a lasciar perdere tutto. L'ispettore pensa sia meglio che entrambi prendano ognuno la propria strada. Il padre di Humildad raggiunge quest'ultima a casa di Mauro e le prende i soldi raccolti. Intanto, Maria Luisa ritorna a casa e chiede a Ramon notizie della madre. Il Palacios chiede alla figlia di andare a salutare la madre. Maria Luisa, però, decide di non vedere Lourdes. Susana manda frecciatine pesanti a Trini, di fronte a Leandro che la riprende. La donna crede che Trini sia contenta di quanto sta accadendo a Lourdes. Leandro mette in guardia la donna e la informa del fatto che potrebbe essere accusata di aver fatto cadere dalle scale Lourdes. Le domestiche sono preoccupate per l'articolo scritto dal giornalista e informano Leonor di quanto sta accadendo. La Hidalgo è preoccupata per le ritorsioni che potrebbe avere con Cayetana.

