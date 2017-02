Una vita, anticipazioni puntata 21 febbraio: il patto segreto di Trini e Victor, di cosa si tratta?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 FEBBRAIO 2017: Un patto segreto per due protagonisti della soap spagnola Una Vita. Questo è quello che possiamo dirvi sulla puntata che andrà in onda domani, martedì 21 febbraio, per la gioia dei fan. Di chi si tratta? Di due protagonisti che ultimamente hanno davvero legato tantoe tutto per via dell'arrivo di Lourdes ad Acacias 38. La bella dama ha portato scompiglio a casa Palacio e alle due persone che amano di più al mondo ovvero Ramon e Maria Luisa. Proprio per non creare altro dolore a quest'ultima, i due decideranno di mantenere il segreto su quanto è accaduto prima che Lourdes cadesse dalle scale, ovvero il fatto che stava rubando per scappare via, e nemmeno quello che è successo dopo, quando lei stessa ha ammesso di essere tornata solo per soldi. Peccato che Maria Luisa conosca in parte la verità e che proprio questo al spingerà ad urlare e sbraitare contro la madre facendo visita alla sua bara nel salotto di casa Palacio. Padre e figlia avranno modo di chiarire quello che è successo oppure no?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 21 FEBBRAIO 2017: TERESA E MAURO SCENDONO A PATTI - La verità relativa alla vera identità di Teresa tornerà ad essere di grande attualità nella puntata di Una vita di domani. In essa Mauro accetterà la proposta di Teresa di continuare ad indagare per suo conto, ma vorrà mettere le cose in chiaro, dicendogli che vorrà essere pagato. Quali saranno i motivi di questa sua strana richiesta? A questo punto non ci sarà più tempo da perdere e il poliziotto deciderà di rivolgersi a Felipe affinché lo aiuti a risolvere i tasselli mancanti di quello che sarà un caso sempre più chiaro. La verità sarà finalmente svelata? Ad Acacias 38 ci sarà spazio anche per l'ultimo respiro di Lourdes, che morirà davanti a Trini e Ramon, che non riusciranno a trattenere le lacrime per una tragedia che li toccherà particolarmente. Ma d'ora in avanti ci sarà finalmente spazio per la loro felicità? Maria Luisa continuerà a nutrire un profondo odio nei confronti della madre che l'ha umiliata e presa in giro, tornando a casa solo per raggiungere i suoi loschi scopi. Neppure davanti alla morte, la giovane Palacios riuscirà a perdonarla, tanto da preoccupare Trini, Ramon e Victor. Per il bene di Maria Luisa sarà meglio mantenere il segreto sui particolari dei subdoli intrighi della defunta?

© Riproduzione Riservata.