Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani lascia Michele, Giorgio respinge Astrid (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GEMMA GALGANI LASCIA MICHELE, GIORGIO RESPINGE ASTRID - Al via una nuova settimana dedicata a Uomini e Donne e a tutte le dinamiche dei protagonisti del trono over. Le ultime puntate in onda su Canale 5 hanno mostrato l’interesse di Michele nei confronti di Gemma, e il pubblico non ha potuto fare a meno di notare la grande intesa fra i due, nonostante su di loro incombesse la presenza di Cristina, con la quale il cavaliere ha ammesso di essere “più avanti”. Nell’ultima registrazione di sabato 18 febbraio, i protagonisti della vicenda hanno scritto un nuovo capitolo di questa storia, probabilmente quello conclusivo, e il tutto a causa del singolare triangolo messo in piedi da Michele e mal digerito dalle due dame. A dare il via a tutto, alcuni messaggi inviati a Gemma, che fra quelle frasi dice di aver letto la volontà di Michele di chiudere con Cristina, ma di fronte all'intenzione del cavaliere di frequentare entrambe, la dama torinese è andata su tutte le furie, mettendo fine una volta per tutte alla loro frequentazione. Nei prossimi episodi, presto in onda su Canale 5, si parlerà anche della frequentazione fra Giorgio e Astrid, accusata dal cavaliere di non aver organizzato un’accoglienza degna di nota nel corso della sua permanenza a Verona. La dama, naturalmente, dirà la sua, affermando di aver fatto il possibile per rendere il suo soggiorno confortevole. La loro storia avrà un seguito o Giorgio si ritroverà nuovamente single assieme alla sua ex Gemma Galgani?

