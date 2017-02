UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: altro che femme fatale, ecco chi è davvero Soleil Sorgè (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ALTRO CHE FEMME FATALE, ECCO CHI E’ SOLEIL SORGE’ – Soleil Sorgè è la corteggiatrice di Luca Onestini che ha più fatto parlare di sé. Bella, sexy, sensuale e sicura di sé, ha subito attratto le antipatie delle altre corteggiatrici e di Tina Cipollari per i suoi modi di fare da femme fatale. Tuttavia, Soleil tutto sarebbe tranne la persona che appare in tv. Parola di Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti, legata a Soleil da una bella amicizia che ha già fatto torcere il naso al tronista di Uomini e Donne che non vede di buon occhio le amicizie famose delle sue corteggiatrici. A descrivere chi è la vera Soleil è stata proprio l’ex gieffina durante una diretta con i fans su Instagram. “Soleil non è come viene definita in tv. Non se la crede, non è presuntuosa. È una persona simpatica, a modo, intelligente e molto carina” – ha spiegato la Nuccetelli che poi ha aggiunto – “Molto spesso chi è una bella persona nella vita reale viene dipinta in maniera negativa in tv”. Soleil, dunque, modella e conduttrice con il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo, è una ragazza dolce e umile a dispetto dal suo aspetto fisico.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARCO CONQUISTA TINA CIPOLLARI, GIULIA LASCIA LO STUDIO - Il trono classico di Uomini e donne in questa settimana è stato al centro di grandi cambiamenti. Dopo l’addio di Manuel Vallicella, che ha concluso il suo percorso senza arrivare a una scelta definitiva, nello studio di Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso un nuovo tronista. Si tratta di Marco Cartasegna, un affascinante modello di 26 anni che alterna la sua professione nel mondo della moda ai suoi studi presso l’Università Bocconi di Milano. Il nuovo arrivato ha già catturato l’interesse di Tina Cipollari, ma anche di alcune ragazze che si sono recate a un appuntamento al buio per incontrarlo. Di certo, ha ancora tanto da raccontare e il suo trono potrebbe riservare delle belle sorprese. L'ultima registrazione, che andrà in onda nei prossimi appuntamenti, ha evidenziato ancora una volta la delusione di Luca Onestini, profondamente amareggiato a causa dei comportamenti delle sue corteggiatrici. Nelle prossime puntate vedremo infatti il bacio scambiato in esterna fra il tronista e Soleil, ma poco dopo la corteggiatrice sarà al centro della scena a causa di una foto pubblicata sui social che riguarda il suo passato. Il tronista si mostrerà deluso da quanto accaduto e la inviterà a lasciare lo studio per sempre pur di evitare di fare una brutta figura più in là, ma non sarà clemente neanche con Giulia, che ai suoi occhi apparirà eccessivamente concentrata sulla notorietà e poco sul loro rapporto. Difronte a tali accuse, sarà quest'ultima a lasciare il suo posto in tutta fretta, e a quanto pare Luca Onestini non cercherà di riportarla in studio. Giulia tornerà alla sua corte?

© Riproduzione Riservata.