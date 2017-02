Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda Classico Over? Una scelta a sorpresa e un addio importante (oggi 21 febbraio 2017)

Uomini e donne, oggi in onda il Trono Classico: Soleil nel mirino, Giulia Latini va via (oggi 21 febbraio 2017) - Sarà un martedì davvero particolare per i fan di Uomini e Donne. La puntata di oggi riparte proprio dalla decisione di Emanuele Mauti di lasciare lo studio dopo aver discusso nuovamente con Sonia Lorenzini a causa del presunto accordo con Federico Piccinato e del fatto che, nonostante tutte le critiche, lei si ostini a tenerlo in puntata. Ne sussegue un duro scontro che continua fuori dallo studio e lascia Sonia in lacrime ed Emanuele pronto a non tornare mai più. Intanto in studio Tina scherza, Gianni dà ragione a Sonia mentre qualche corteggiatore si lamenta. In attesa che la tronista rientri, Maria va avanti con Luca Onestini che è uscito con Soleil: esterna al mare tra veli e cuscini, si chiacchiera e poi arriva il loro primo bacio. Arrivati in studio, il tronista però dice di essere senza parole perchè, proprio poco dopo il loro bacio, sul profilo di lei, è stata pubblicata una sua foto “molto intima” che riguarda il suo passato. Lei reagisce confessando che la vittima è solo lei perché l’hanno “violata”, lui allora si dice dispiaciuto per lei.

Uomini e donne, Sonia Lorenzini prima annuncia il ritiro poi sceglie a sorpresa Emanuele Mauti - Soleil allora decide di chiarire la verità su questa foto: è uno scatto con il suo ex fidanzato ma pubblicata da una terza persona a sua insaputa. Ma non è tutto perchè Luca l'accusa anche per le foto di una cena con alcuni ex del Grande Fratello Vip e di una sposorizzazione da parte di una di questi e la polemica infiamma: Luca dichiara che è questo ciò che non vuole. Soleil però aggiunge che, avendo sporto regolare denuncia, bisogna stare attenti a quello che si dice mentre Luca spera che ciò che dice sia vero altrimenti è pronto a smascherarla in studio e farle fare una brutta figura. Va allora in onda l'esterna di Luca con Giulia e qui il tronista fa presente i suoi dubbi: la trova infatti cambiata e crede che la notorietà le abbia fatto montare la testa. In studio ribadisce di non trovarla più la stessa ragazza semplice dell'inizio, dichiarazione che la fa infuriare e lasciare lo studio. Luca non la segue, mentre in studio rientra Sonia e dichiara di doversi ritirare perchè non vuole perdere Emanuele, ma ecco riapparirlo alle sue spalle a sorpresa. La tronista lo vede e lo abbraccia, baciandolo con passione ed ecco scendere i petali rossi.I corteggiatori si dicono poi dispiaciuti ma contenti per Emanuele, Luca balla con Soleil mentre Mario chiede a Sonia di ballare per sancire la pace.

© Riproduzione Riservata.