Uomini e Donne Oggi / Trono classico o over in onda? L'addio di Manuel e l'annuncio a sorpresa di una nota coppia (oggi 20 febbraio 2017)

Uomini e Donne Oggi, in onda il Trono Classico: Manuel Vallicella conferma il suo addio e saluta tutti (oggi 20 febbraio 2017) - Inizia una settimana davvero ricca di sorprese per gli amanti di Uomini e Donne. La puntata di oggi sarà infatti molto speciale e sarà incentrata sui protagonisti del Trono Classico. Si parte infatti da Manuel Vallicella che, nella scorsa puntata, ha annunciato di voler lasciare il trono perchè totalmente a disagio in questo ruolo. Oggi il tronista conferma la sua decisione e, tra la commozione di tutti, saluta Maria e pubblico e lascia il suo posto da tronista, mentre le sue corteggiatrici dichiarano che se è questo ciò che lo fa star bene è la scelta migliore; così anche loro, come lui, lasciano lo studio. Tina Cipollari cerca allora di stemperare dichiarando che anche lei va via, ma Maria presenta il nuovo tronista: lui si chiama Marco, affascinante ragazzo di Milano, laureato alla Bocconi e imprenditore con un passato da modello, nonostante la sua giovane età. Un ragazzo che colpisce subito Tina che decide di rimanere in studio tra le risate del pubblico.

Uomini e Donne Oggi, in onda il Trono Classico: Aldo e Alessia tornano in studio e annunciano di essere tornati insieme - Intanto arrivano in studio le sue corteggiatrici che Luca Onestini guarda con attenzione. Tra queste Marco riconosce una sua collega di lavoro che, però, saluta - "Se non è scattato qualcosa in tutto questo tempo, non può scattare qui" - confessa il tronista. L'attenzione si sposta poi su un inaspettato annuncio della conduttrice: Maria infatti svela che in studio è tornata un'amatissima coppia del programma che, alcuni mesi fa, aveva annunciato la fine della loro storia. Il pubblico accoglie allora, con grande sorpresa, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota con sullo sfondo la scritta “A volte per ritrovarsi bisogna perdersi”. La coppia entra con a seguito il piccolo Niccolò e annuncia che, dopo tante difficoltà e un periodo davvero difficile, sono tornati insieme. Maria è molto contenta della loro ritrovata felicità: Alessia svela di averci sperato tanto, mentre la De Filippi si complimenta sul suo ritrovato peso e per il passo indietro fatto da Aldo. Si conclude con le prime novità sul trono di Sonia Lorenzini che è ormai vicinissima alla scelta.

© Riproduzione Riservata.