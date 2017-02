VIKINGS 4 / Anticipazioni puntata 20 febbraio 2017: verso la morte di Ragnar. Al via il quarto capitolo delle serie di History Channel

VIKINGS 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 20 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Sbarca sul piccolo schermo di Rai 4 di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, la serie storica Vikings 4, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi tre episodi, intitolati "A Good Treason", "Kill the Queen" e "Mercy", capitoli che i telespettatori abbonati a TIMVision hanno potuto visionare in anteprima già da qualche mese. In questa nuova stagione vivremo diversi cambiamenti all'interno del cast. Entrano infatti come regular gli attori John Kavanagh, Moe Dunford, Peter Franzen,Marco Ilso e Jordan Patrick Smith, solo per citarne alcuni. Dovremo salutare invece Ben Robson, che abbiamo conosciuto nei panni di Kalf, la Regina Aslaug, ovvero l'attrice Alyssa Sutherland, uno dei personaggi principali dello show, così come Ragnar Loghbrok, ovvero Travis Fimmel. Fra le guest star troveremo invece il volto noto di George Blagden che reciterà ancora nei panni del controverso Athelstan. In particolare la morte del protagonista ha suscitato non poca delusione nei fan nella quarta stagione, un fattore che sembrava segnare la fine dello show prodotto da History Channel. In realtà, il creatore Michael Hirst ha sottolineato ad IGN come la serie Tv riguardi Ragnar ed i suoi figli, non solo il vichingo capostipite. Senza considerare che almeno due dei suoi figli, Bjorn e Ivar, sono riusciti a far riecheggiare il loro nome molto di più del genitore. La morte di Ragnar permetterà inoltre di muovere la trama su binari completamente diversi, una sfida sotto molti punti di vista, ma che non comporterà mai la scomparsa definitiva di Ragnar. Comparirà infatti in molti episodi della quinta serie grazie ai sogni della sua progenie, in modo che la sua dipartita non sembrerà mai davvero reale. Il focus verrà quindi dato alla coppia Lagertha e Floki, interpretati da Katheryn Winnick e Gustaf Skarsgård, forse la più amata dai telespettatori. Per continuare a seguire tutte le novità su Vikings 4, sarà possibile consultare la pagina ufficiale Facebook disponibile a questo indirizzo.



VIKINGS 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 20 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "A GOOD TREASON" - Aslaug continua a consultare gli dei in cerca della verità sul suo futuro dopo la morte di Ragnar, che si trova ancora in cerca del Valhalla. Bjorn invece ordina che Floki venga arrestato perché responsabile della morte di Athelstan. Ovviamente la cosa non renderà felice Ragnar, che avrebbe preferito occuparsi personalmente del problema ed evitare l'arresto pubblico di Floki. Intanto, Rollo e Gisla si sposano, ma la ragazza non prova che disprezzo per il suo nuovo marito. Lagertha invece dimostrerà una maggiore crudeltà quando, dopo aver sgominato i nemici, evirerà di fronte a tutti Einar prima di concedergli la morte. Più tardi, Rollo ordinerà ai suoi uomini di sterminare i vichinghi ed uccidere Eirik, che riuscirà ad avvisarlo della vendetta imminente di Ragnar. EPISODIO 2 "KILL THE QUEEN" - Mentre Bjorn si trasferisce per l'inverno, Floki trova il modo di liberarsi dalla gogna e fuggire. Le notizie dei disordini avvenuti a Mercia giungono inoltre alle orecchie di Re Ecbert, che scoprirà in seguito dove viene tenuta prigioniera la regina. Nel frattempo, Floki viene recuperato dagli uomini di Ragnar e riportati dinnanzi al suo cospetto per poter essere interrogato sull'omicidio di Athelstan, un punto in cui l'amico non intende ancora proferire alcuna parola. Ore dopo, Ragnar incontrerà la moglie di Floki e scoprirà che la loro unica figlia è deceduta. Mosso dalla compassione ed ancora ferito, il vichingo deciderà di aiutarla. EPISODIO 3 "MERCY" - Kalf e Lagertha continuano ad amarssi più di prima, ma vengono interrotti dall'arrivo di Erlendur. Una volta scoperto che cosa è successo a Bjork, i due inizieranno ad organizzare un piano perché venga ucciso da un Berserker. Nel frattempo, Gisla continua a dimostrare il proprio odio per Rollo attaccandolo pubblicamente, mentre Floki scopre dalla moglie che la figlia è morta. Quella notte, Athelstan compare nei sogni di Ragnar, così come in quelli di Ecbert, e gli consegna un importante e metaforico messaggio, tramite cui il vichingo capisce che è arrivato il momento di liberare Floki.

