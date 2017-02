VLADIMIR LUXURIA/ Per l’opinionista botta e risposta con Raz Degan, si replicherà? (Isola dei Famosi 2017, quarta puntata oggi 20 febbraio)

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA DEL REALITY DI CANALE 5 (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 20 FEBBRAIO) - Nella prima serata di Canale 5 va in onda una nuova ed avvincente puntata del reality L’Isola dei Famosi 2017 condotta da Alessia Marcuzzi. In studio come sempre ci sarà Vladimir Luxuria nei panni dell’opinionista. Recentemente si è espressa relativamente alle polemiche sollevate nel periodo in cui si ipotizzava che Wanna Marchi e figlia potessero sbarcare sull'Isola come naufraghe: Vladimir ha affermato che le avrebbe giudicate solamente per il loro operato/atteggiamento sull'Isola e non per i loro trascorsi. Ha rilasciato opinioni anche in merito alla questione Stefano Bettarini ingaggiato come inviato, sostenendo che il precedente scivolone del calciatore è stato chiarito. Bettarini ha infatti capito lo sbaglio, chiesto scusa ed appare sinceramente pentito dell'accaduto, pertanto non deve essere condannato ad oltranza per questo suo errore. In attesa di scoprire come si comporterà questa sera (e se ci sarà un nuovo confronto-scontro con il concorrente Raz Degan) ricordiamo quanto fatto nella passata settimana.

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA EL REALITY DI CANALE 5: IL BOTTA E RISPOSTA CON RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 20 FEBBRAIO) - La terza puntata del reality show ha visto protagonista Luxuria di una discussione in diretta con l'attore e regista Raz Degan, il quale è stato definito dai compagni naufraghi scontroso e non disposto a collaborare e fare gruppo. L'attore si è subito scagliato contro la produzione, accusandola di avere montato i filmati in modo da farlo apparire come in realtà non è, allo scopo di farlo uscire male nei confronti del pubblico. Ed è qui che sia la conduttrice Alessia Marcuzzi che l'opinionista Vladimir Luxuria sono corse ai ripari, sostenendo che quanto affermato da Degan non sia assolutamente vero. Luxuria lo ha invitato a seguire i consigli sia dei suoi compagni naufraghi che i loro, in quanto il mondo non gira intorno a lui ed anche se va a casa L'Isola rimarrebbe sempre quella. Degan si mostrato abbastanza indispettito da questo appunto e stizzito ha risposto: ”Chi sta parlando? Non lo conosco!”. Vladimir a questo punto ha affermato che, quando ci si riferisce a lei, si deve usare il femminile perché l'educazione consiste anche in questo. La lite, grazie alla Marcuzzi che è intervenuta a placare le acque, è poi finita lì. Durante la puntata Vladimir ha stuzzicato Eva Grimaldi: quest'ultima, prima che l'eliminata della settimana Nathalie Caldonazzo uscisse, le ha chiesto di salutarle un certo Battaglia. Dettaglio che non è di certo sfuggito agli occhi ed alle orecchie attente di Vladimir, la quale incoraggia la Grimaldi a spiegare che cosa ci sia dietro, senza perlatro avere successo. Imma Battaglia è una famosa attivista del movimento LGBT e qualcuno ha ipotizzato che Eva potesse riferirsi proprio a lei: la Grimaldi, comunque, ha ignorato tutte le frecciatine dell'opinionista.

