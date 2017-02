WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE VIDEO, ARRIVA L'ISOLA CHE NON C'È: STASERA RITO ESOTERICO CONTRO L'ISOLA DEI FAMOSI (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Wanna Marchi e Stefania Nobile lanciano la sfida all'Isola dei Famosi: epurate dal reality show condotto da Alessia Marcuzzi, stasera andranno in onda su Facebook con L'isola che non c'è. Appuntamento alle 21:10 sulla pagina Facebook di Wanna Marchi e la figlia. «Io vi aspetto. Noi ci siamo. E tu ci sei?» l'appello della televenditrice. Nel video-annuncio su Facebook prende poi la parola sua figlia: «Hanno speso milioni di euro per far fuori Renzi ed è rientrato dalla finestra. Per noi hanno usato quattro co... e noi torniamo! È da tanto tempo che non lo facciamo...». Non si sa ancora molto sullo "show" di Wanna Marchi e Stefania Nobile, ma, stando a quanto riportato da Dagospia, dovrebbero fare un rito esoterico contro L'Isola dei Famosi e chiamare addirittura l'ex "socio", il mago Do Nascimento. Nei giorni scorsi, invece, hanno posato davanti ai fotografi allo Chateau Monfort Hotel, dove si sono recate per la presentazione del libro di Marina Ripa di Meana, "Colazione al Grand Hotel". Madre e figlia mondane a Milano, dando l'impressione di non essersela presa troppo per il no de L'Isola dei Famosi. E, invece, stasera dimostreranno il contrario. Clicca qui per il video annuncio de L'Isola che non c'è.

