WOLVERINE/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman e Tao Okamoto, alla regia James Mangold (oggi, 20 febbraio 2017)

WOLVERINE - L'IMMORTALE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Wolverine - L’immortale, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 20 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere azione e avventura con accenni al fantastico e alla fantascienza. Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2013. La regia è stata diretta da James Mangold mentre i principali attori protagonisti presenti nel cast sono Hugh Jackman nel ruolo di Logan alias Wolverine, Tao Okamoto che interpreta Mariko Yashida, Rila Fukushima che veste i panni di Yukio e Hiroyuki Sanada il quale dà vita al personaggio di Ichiro Yashida ovvero Silver Samurai. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

WOLVERINE - L'IMMORTALE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 20 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia de L’immortale è ambientata in Giappone intorno a Logan che deve restare in isolamento per non arrecare danno alla vita altrui, nella sua mente sono ricorrenti le immagini di una mutante di nome Jean Grey. Un giorno però Yukio va da lui per portarlo da Yashida, che in punto di morte, vuole ringraziarlo per avergli salvato la vita in passato. Oltre a salutarlo, Yashida gli propone di passargli i suoi poteri di immortale dato che per lui sono un peso ma Logan si rifiuta. Durante le notte la dottoressa inietta qualcosa nel suo corpo ma lui resta indifferente. Yashida muore, dopo il funerale, sua nipote Mariko rischia di essere rapita. Logan però riesce a salvarla affrontando la banda di rapitori e nascondendosi in un hotel. Al mattino i due partono per andare a Nagasaki, dove passeranno la notte insieme. Il giorno dopo Mariko viene rapita e Yukio avverte Logan di aver previsto la sua morte. Insieme scoprono che il padre di Mariko vuole farla fuori per occuparsi dell'azienda che suo padre a donato alla nipote. Quando arriva dal padre Mariko viene nuovamente salvata, mentre Logan scopre il parassita che non gli permette di guarire. Per rimuoverlo decide di aprirsi il torace con i suoi artigli nonostante gli avvertimenti di Yukio. In quel momento Shingen, padre di Mariko, lotta con Yukio e quando Logan è capace di usare il fattore guarigione lo uccide. Logan si mette poi sulle tracce di Mariko ma quando scopre dove la tengono viene rapito dalla dottoressa che vuole prendersi il suo potere di guarigione. A quel punto Mariko riesce a fuggire e corre in suo aiuto ma la dottoressa libera il Silver Samurai. Mentre i due sono impegnati in un combattimento anche Yukio lotta con la dottoressa. Logan distrugge una parte del feroce robot, grazie alla quale scopre che dietro a tutto ciò si nasconde Yashida che ha fatto finta di morire. Avendo tagliato gli artigli di Logan con la sua spada ha indebolito il suo fattore di guarigione, così pian piano comincia a ringiovanire mentre Logan si avvicina alla sua morte. Ancora una volta Mariko aiuta Logan infliggendo una coltellata a sua nonno che viene poi ucciso definitivamente dall'immortale grazie al recupero dei suoi artigli. Jean Grey torna nella mente di Logan che in uno stato di collasso, vuole indurlo a morire. Una volta per tutte però riesce a cancellare queste immagini dalla sua mente. Mariko prende il suo posto nella società e saluta Logan, il quale decide di partire con Yukio. Verrà poi raggiunto da altri due mutanti per metterlo al corrente di una nuova minaccia che incombe su di loro.

© Riproduzione Riservata.