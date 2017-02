CARTABIANCA/ Anticipazioni e ospiti: Landini al duello, Fiorella Mannoia in studio (puntata 21 febbraio 2017)

#CARTABIANCA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 FEBBRAIO 2017: LANDINI AL DUELLO, FIORELLA MANNOIA IN STUDIO - Il martedì sera è il giorno che Rai 3 dedica all’informazione e, dopo la chiusura del talk show Politics - Tutto è politica, stasera - 21 febbraio 2017 - approderà in prima serata #CartaBianca, il programma guidato da Bianca Berlinguer. Al centro, come sempre, ci saranno i più dibattuti temi della politica, dell’attualità e dell’economia. L’appuntamento, come già sottolineato, sarà diviso in tre spazi tutti collegati: si partirà con un’intervista singola, alla quale seguirà il cosiddetto duello. Ad esso prenderanno parte personaggi che - rispetto ad un determinato argomento - hanno palesato pensieri e opinioni profondamente differenti. Sulla base di domande identiche, i due protagonisti dovranno essere pronti a dare le loro risposte, mentre si rileva - grazie al lavoro di un gruppo di ascolti dell’Istituto di sondaggi IPR Marketing di Antonio Noto - il gradimento da parte del pubblico. “Un confronto sul lavoro tra #Landini e l’imprenditore #Martinetti. Il lavoro sarà uno dei protagonisti di #cartabianca serale”, ha precisato la pagina Twitter ufficiale del programma, annunciando dunque la presenza del segretario generale della FIOM-CGIL (clicca qui per il post). A #CartaBianca Bianca Berlinguer lascerà infine spazio anche ad un terzo momento, che può essere può facilmente assimilato ai late show americani, dove in qualità di sopite farà capolino un personaggio del mondo dello spettacolo. Per l’appuntamento previsto in prime time, è stato annunciato il nome di Fiorella Mannoia, che proprio di recente ha preso parte al Festival di Sanremo 2017 classificandosi seconda con “Che sia benedetta”.

© Riproduzione Riservata.