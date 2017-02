AGENTE 007: LA SPIA CHE MI AMAVA/ Su Rai Movie il film con Curd Jurgen e Roger Moore, alla regia Barbara Bach

AGENTE 007 - LA SPIA CHE MI AMAVA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Agente 007 - La spia che mi amava, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 21.20. Il film rappresenta la decima pellicola dell'epopea cinematografica di James Bond. Fu diretto da Lewis Gilbert nel 1977. Venne trasmesso in tv in Gran Bretagna solo cinque anni dopo nel marzo del 1982 ITV. La prima messa in onda in televisione ebbe un successo clamoroso con 22 milioni di spettatori. Tra gli attori protagonisti del film ci sono Roger moore nei panni di James Bond, Curd Jurgens che interpreta Karl Stromberg, Barbara Bach come Anya Amasova. Il titolo del film è stata tratto dall'omonimo romanzo di Ian Fleming ma in termini di trama se ne discosta totalmente. Fu proprio lo scrittore a richiedere ai produttori della pellicola di non utilizzare la storia del suo romanzo, in quanto non ne rimase particolarmente soddisfatto. Nel romanzo il personaggio principale non è James Bond ma Vivienne Michael. L'agente 007 avrebbe dovuto interpretare un ruolo secondario, salvando la donna dalle minacce di due gangster. Tuttavia gli amanti dei romanzi dedicati all'agente 007 considerano La spia che mi amava un vero e proprio cult, nonostante il divieto di Fleming di farne una trasposizione cinematografica fedele.

AGENTE 007 - LA SPIA CHE MI AMAVA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia del film prende il via nel momento in cui due sommergibili nucleari scompaiono senza lasciare alcuna traccia. Sarà l'agente 007, che nel frattempo è riuscito a sopravvivere ad un agguato del KGB, a dover indagare sulla misteriosa sparizione. Nel frattempo anche il KGB recluta un agente per compiere la medesima azione investigativa. L'agente scelto sarà l'affascinante Anya Amasova, conosciuta come Tripla X. L'agente 007 e Tripla XXX s'incontreranno al Cairo dove entrambi si sono recati per partecipare alle contrattazioni per l'acquisto di un microfilm in grado di localizzare i sommergibili. I due decidono di allearsi, uniti dal medesimo intento, con l'obiettivo di recuperare il microfilm che nel frattempo è finito nelle mani del temibile Squalo, ingaggiato dallo scienziato Karl Stromberg. Bond salverà la vita di Anya nel corso di un terribile attacco sferrato dallo Squalo. Ma quando l'agente Tripla X scoprirà che James Bond è il responsabile della morte del suo fidanzato, gli giurerà vendetta.

