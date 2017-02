AMICI 2017 / Ed.16 anticipazioni e news verso il serale: Sebastian rischia, Mike Bird contro “tutti” (oggi, 21 febbraio)

AMICI 16, ED.2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: SEBASTIAN A RISCHIO SERALE? (OGGI, 21 FEBBRAIO) - Sebastian rischia il serale di Amici 2017? Il prossimo 25 marzo infatti, si apriranno ufficialmente i battenti della 16esima edizione serale del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Durante il corso dell'ultimo appuntamento pomeridiano del sabato, si sono evidenziate le ultime dinamiche che hanno portato notevole malumore all'interno della scuola più talentuosa d'Italia. Nel corso dello speciale del sabato, sono stati ben tre i nomi degli allievi costretti ad abbandonare il proprio sogno, tra sfide perse ed eliminazioni dirette. Ad aprire le danze ci ha pensato Alessio Minnini che non ha superato gli esami di sbarramento ed è dovuto andare via tra le lacrime di Riccardo Marcuzzo, distrutto per l'improvvisa eliminazione dell'amico nonostante le parole di conforto da parte di Maria De Filippi. Successivamente è stato il turno di Elisa Vismara che, giudicata da Alessandro Massara (presidente dell'Universal Music), si è trovata costretta ad abbandonare il programma. Stessa sorte per Francesco Parrino, in sfida immediata per volere di Fabrizio Moro che stava cercando in ogni modo di offrire al giovane una ultima possibilità. Anche questa volta giudicare la sfida è toccato a Massara che ha preferito fare entrare nella scuola Rosario. Durante la sfida a squadre, l'unico schierabile è risultato essere Sebastian e, dopo gli esiti della stessa, il giovanissimo e talentuoso ballerino è finito in sfida. Dopo le ultime improvvise eliminazioni, i fan del programma temono anche per Sebastian: rischierà di uscire in prossimità del serale 2017? Restando quindi in tema serale, proprio ieri, nel corso della messa in onda del daytime, i ragazzi sono stati chiamati in studio. Stefano De Martino e Marcello Sacchetta quindi, hanno spiegato cosa serve per accedere al serale: unanimità della commissione oppure sfidare e battere tre allievi. Le danze delle sfide quindi, si sono aperte con Mike Bird contro Riccardo, Michele e la new entry Rosario: il giovane conquisterà il primo posto al serale?

