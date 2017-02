ANIMAL KINGDOM / Anticipazioni puntata 21 febbraio 2017: Deran minaccia di uccidere J!

ANIMAL KINGDOM, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 21 febbraio 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio di Animal Kingdom, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "State vicini, restate insieme". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: le condizioni di salute di Craig (Ben Robson) continuano a peggiorare e per poter superare il dolore decide di prendere dell'ossicodone, qualche dose in più di quanto dovrebbe. Pope (Shawn Hatosy) invece continua a nutrire dei sospetti su J (Finn Cole), che non lascia in pace un solo attimo. La situazione precipita quando i notiziari diffondono la notizia che la guardia giurata è morta e che in realtà è un vero poliziotto, che svolgeva un secondo lavoro. Smurf (Ellen Barkin) crede che potrebbero essere scoperti e si altera ancora di più quando scopre che i ragazzi non si sono disfatti del furgone usato per la rapina. Intanto, J sorprende per caso Deran (Jake Weary) in un bagno pubblico con un altro ragazzo, ma lo zio finge che si tratta di un ladro e gli chiede di unirsi a lui per dargli una lezione. Sospetta tuttavia che riveli qualcosa ai fratelli e si assicura che capisca che potrebbe ucciderlo in qualsiasi momento. Smurf incarica in seguito Deran e Craig di disfarsi del furgone, ma i due ragazzi iniziano a credere che sia meglio sganciarsi da tutti e mettersi in proprio. Pope invece mette a soqquadro la camera di J, alla ricerca di prove che gli dimostrino il suo tradimento, ma il ragazzo ha già nascosto la pistola nel giardino. Più tardi, accompagna il nipote a scuola e fa visita a Kate (Daniella Alonso), credendo che fra loro ci sia qualcosa in base all'unica avventura che hanno avuto. Nello stesso momento, Baz (Scott Speedman) e Smurf si disfano per gli orologi per non correre il rischio di essere individuati. Nel frattempo, Smurf si spaccia per la vicina di casa di un uomo e simula di aver avuto un incidente solo per poter rubare alcuni farmaci per Pope dal suo armadietto. Mentre Deran continua a smantellare il furgone, Craig inizia a peggiorare sempre di più ed è costretto a sedersi per il forte dolore. L'unica soluzione è portarlo in Messico perché possa farsi curare, ma il fratello teme la rabbia di Smurf e vorrebbe finire il lavoro. Nello stesso momento, Baz si trova a casa del padre e sta quasi per ucciderlo, ma viene interrotto dall'arrivo di una telefonata. Deran sceglie invece di dare fuoco al furgone per eliminare in fretta le tracce ed impone a J di non farne parola con la madre. Al suo rientro, Baz viene informato da Smurf sulla maggiore isteria di Pope e del furto dei medicinali. Trova in seguito la moglie di malumore, in tensione soprattutto perché sa che i poliziotti non si fermeranno fino a quando non avranno trovato un colpevole. Dato che la ferita è sempre più infetta, quella notte Craig cerca di cauterizzarsi la ferita da solo con la fiamma ossidrica, ma vien sorpreso da Smurf che a quel punto lo fa trasportare di corsa in Messico, da un medico illegale che lo possa curare.

ANIMAL KINGDOM, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 21 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 "STATE VICINI, RESTATE INSIEME" - Un amico di Pope cerca di riportarlo in pista coinvolgendolo in una nuova rapina, un lavoro semplice che prevede il furto di una cassetta di sicurezza. Intanto, J fa di tutto per evitare la famiglia e si riprende l'orologio che in precedenza ha regalato a Nicky. In Messico, Craig sembra riprendersi, mentre Baz prosegue la sua relazione romantica e segreta con Lucy. Smurf invece fa di tutto per intimidire Kate e mantenere il controllo sulla nuora. Infine rapisce la piccola Lina dal supermercato, fingendo una distrazione della baby sitter. Nel frattempo, su volere della madre Deran viene inviato in un negozio di surf, dove rivede Adrian, il ragazzo con cui si trovava nei bagni pubblici e che ora è pieno di contusioni. Pope passa proprio nelle vicinanze del locale mentre Adrian rivela all'amante di essere rimasto senza soldi per l'affitto a causa delle spese mediche per le ferite riportate. Convinto che J lo abbia visto, Deran cercherà di affogare il nipote nel tentativo di dimostrare la propria virilità.

© Riproduzione Riservata.