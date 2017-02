ARROW 5 / Anticipazioni puntata 21 febbraio 2017: Oliver vittima di allucinazioni. Darhk è ancora vivo?

ARROW 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 21 febbraio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Arrow 5, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "Invasion!". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: a Star City irrompe un nuovo giustiziere, che i media hanno già rinominato come Vigilante (Mick Wingert), mentre un gruppo di criminali inizia a mettere a ferro e fuoco le strade. Nel passato, Kovar (Dolph Lundgren) rivela a Oliver (Stephen Amell) di aver assunto la madre di Taiana (Elysia Rotaru) fino al loro ritorno. Nel presente, Susan (Carly Pope) riferisce ad Oliver di avere delle informazioni importanti sul suo passato, ma il Sindaco le chiede di lasciar perdere tutto, almeno per il momento. La giornalista gli propone invece di uscire quella sera insieme, notando che è stressato da quanto sta accadendo in città. Intanto, Quentin (Paul Blackthorne) presenta le sue dimissioni a Thea (Willa Holland) a causa degli ultimi eventi, mentre un gruppo armato e mascherato come teschi prende di mira la banca cittadina. Al loro arrivo, il team scopre che uno dei rapinatori è in fin di vita e riescono solo a fare in tempo a capire che è stato aggredito dal Vigilante. Dopo aver capito che il leader del gruppo è Eric Dunn (Toby Levins), Oliver decide di stanare sia lui che il Vigilante. Nel passato, Kovar rivela ad Oliver quali azioni ha realmente compiuto per conto della Bratva, che lo starebbe solo manipolando. Nel presente, Thea affronta Quentin e scopre che cosa gli è accaduto ultimamente. L'ex Tenente le mostra infatti la shuriken che ha ritrovato al suo risveglio. Intanto, Curtis (Echo Kellum) ed il resto team prendono di mira un venditore di armi, che rivela di aver venduto le pistole che cercano a Prometheus. In base ad un testimone, scoprono inoltre quale sarà il prossimo bersaglio, ma inizialmente vengono presi di mira anche dal Vigilante. Arrow prova ad affrontarlo, ma il giustiziere misterioso riesce a fuggire come Dunn. Nel passato, Oliver riesce a ribaltare la situazione a proprio vantaggio, ma viene disarmato e sviene a causa della mancanza di energie. Nel presente, Quentin ripete di nuovo la recente scoperta a Thea, riguardo alla possibilità di poter essere il killer delle Shuriken. Billy (Tyler Ritter) invece interroga uno dei Teschi e scopre dove si potrebbe nascondere Dunn. Fingendo di essere i teschi, la squadra accede in una banca per attirare il Vigilante sul posto, ma Curtis e Evelyn (Madison McLaughlin) vengono presi di mira all'esterno. Il giustiziere affronta apertamente Arrow e gli richiede di poter operare per le strade con il suo permesso. Il Vigilante lo accusa di non prendere abbastanza sul serio il lavoro, forse perché non ha mai perso nessuno o non abbastanza. Dopo un breve scontro, Arrow riesce a catturare la nemesi, ma non appena si avvicina, il Vigilante crea un diversivo e fugge. Nel passato, Oliver scopre che Kovar gli ha detto la verità e che ha un accordo con la Bratva. Nel presente, Evelyn rivela di essere la talpa di Prometheus.

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 21 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 8 "INVASION!" - Puntata spettacolare per l'appuntamento di Arrow 5 di questa sera: Invasion! ci accompagnerà dritti verso il primo crossover di questa stagione. Al fianco del nostro giustiziere verde troveremo infatti Barry, Supergirl e le Leggende, grazie ad una trama che coinvolgerà il multiverso e continuerà nei rispettivi show. Il via lo darà The Flash 3, a causa di una grande minaccia per Central City che porterà i nostri a richiedere l'aiuto di Supergirl. Non si tratta tuttavia dell'eroina che conosciamo molto bene, dietro cui troviamo il volto di Melissa Benoist, ma di un suo doppelganger di Terra-36. Oliver vivrà inizialmente una specie di sogno, in cui i suoi genitori non sono mai morti e si sta per sposare con Laurel. Ovviamente si tratta solo di una visione provocata dai Dominatori. Grazie ad un dispositivo, il team riuscirà a risolvere il problema, ma prima Oliver, Sara e Ray vivranno alcune esperienze nelle loro nuove vite. Questo vorrà dire anche che il nostro protagonista dovrà affrontare tre delle minacce che teme di più: Damien, Deathstroke e Malcolm.

© Riproduzione Riservata.