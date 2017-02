AVANTI UN ALTRO/ Il signor Nicola crea caos in studio, pidigozzaro semidistrutto: Paolo Bonolis spazientito (oggi 21 febbraio 2017)

AVANTI UN ALTRO, Paolo Bonolis spazientito a causa di un concorrente: il signor Nicola crea caos in studio (oggi 21 febbraio 2017) - Le puntate di Avanti un altro!, lo show del preserale di Canale 5, non sono mai monotone e c'è da dire che quella di questa sera è stata particolarmente movimentata. È stato un concorrente, il signor Nicola, ad aver fatto spazientire Paolo Bonolis e Luca Laurenti durante la puntata di questa sera. Il concorrente è apparso subito molto entusiasmato ed allegro, ha raccontato un pò della sua vita, la passione per auto d'epoca dilungandosi su alcuni particolari fino ad essere interrotto dall'ingresso della Bonas Laura Cremaschi. Anche in questo caso, il signor Nicola ha manifestato la sua esuberanza nei confronti della Bonas, poi scherzando anche forzatamente con le domande poste da Laurenti. E se il pubblico a casa ha cominciato a rumoreggiare sul web, criticando il concorrente, quest'ultimo ha dato il colpo di grazia a Bonolis nella pesca del pidigozzo, facendoli cadere quasi tutti in terra.

AVANTI UN ALTRO, il signor Nicola attira le critiche del pubblico a casa: ecco cos'è accaduto in studio (oggi 21 febbraio 2017) - Fortuna ha voluto che il signor Nicola sia riuscito a pescare anche una somma grossa, scalciando la concorrente precedentemente accomodatasi sulla postazione da campione. "100 mila euro è riuscito a conquistare, si pèerò di danni!" ha ironizzato Paolo Bonolis in diretta, lanciando poi la pubblicità. Una volta tornati in studio, il conduttore di Avanti un altro non ha negato un'altra battuta su ciò che era appena accaduto in studio: "Mi abbracci Laurenti, col concorrente di prima ho avuto paura" ha ancora dichiarato sarcastico Paolo. Intanto sul web si sono scatenati un bel pò di commenti negativi per il signor Nicola: "Ma nemmeno nelle peggiori commedie all'italiana. Dove l'hanno trovato questo concorrente?" si legge su Twitter, e ancora "Questo concorrente mi sta davvero antipatico, ma cosa sta facendo??". Insomma, partito col piede giusto, il concorrente non è poi riuscito ad accaparrarsi la simpatia del pubblico.

