Arrow, The Flash, Supergirl / Anticipazioni 28 febbraio: Oliver in pericolo, Barry in difficoltà, Kara si annoia

Arrow 5, The Flash 3, Supergirl 2: Tenetevi pronti perché le prossime puntate di Arrow, The Flash e Supergirl che andranno in onda il 28 febbraio promettono di lasciarvi davvero senza fiato. Iniziamo da Oliver, il nostro Freccia Verde che sembra non riuscire proprio a trovare la pace dei sensi nella sua vita dato che scomparso un nemico ne affiora subito un altro. Arrow non sa che nel gruppo di vigilanti che ha messo su per cercare di sconfiggere Prometheus, ha una spia: si tratta di Artemis che, nella nona puntata della quinta stagione, intitolata "Ciò che lasciamo indietro", darà a Prometheus quante più informazioni possibili sul vigilante vestito di verde. Secondo le anticipazioni di questo episodio, Oliver e Felicity vivranno dei momenti molto imbarazzanti dato che si troveranno a una festa con i rispettivi fidanzati, che dovranno presentarsi l'un l'altro... anche Flash non se la vedrà benissimo, dato che nella prossima puntata, intitolata "Il regalo", sarà Natale ma solo all'esterno, dato che Barry, Cisco, Wally e Caitlyn si troveranno a far fronte a situazioni per loro molto difficili da gestire. I nostri protagonisti rimpiangeranno molto il loro passato: Caitlyn ricorderà quando era più piccola, e festeggiava il Natale con il padre, mentre Cisco pensa in continuazione a suo fratello Dante, avendo anche delle visioni su di lui. Supergirl invece si annoierà abbastanza nella prossima puntata intitolata "Supergirl lives!", ma accadrà qualcosa che forse le farà rimpiangere i tempi più tranquilli. Sembra che il suo rapporto con Flash si guasterà molto, in quanto convinto che sia colpa sua della sua morte. I prossimi episodi di Arrow, The Flash e Supergirl vanno in onda il prossimo martedì 28 febbraio e soprattutto Arrow avrà dei colpi di scena per i quali varrà davvero la pena seguire la puntata dall'inizio alla fine.

