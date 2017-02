Beautiful Anticipazioni puntata 22 febbraio 2017: Katie "fissa il prezzo" per divorzio veloce e indolore, un assist ai Forrester?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 22 FEBBRAIO: KATIE AIUTERA' I FORRESTER - La notizia della relazione clandestina tra Eric e Quinn si allargherà a macchia d'olio nella puntata di Beautiful di oggi. In essa, Bill verrà a sapere da Liam che il suo peggior incubo si è trasformato in realtà quando la dark lady è stata avvistata a Montecarlo, intenta ad incontrare segretamente Eric. La scoperta di questo flirt aprirà un altro punto interrogativo allo Spencer, che non ci metterà molto a capire le motivazioni della strana richiesta di Katie. In cambio di un divorzio veloce e indolore, la Logan vorrebbe le quote della Forrester Creations in possesso della famiglia Spencer. In questo modo Eric potrebbe essere estromesso dal comando della casa di moda, così come la sua eventuale amante Quinn. Ma davvero Bill sarà pronto ad abbandonare tanto facilmente il suo gruzzoletto che ha conquistato con tanta fatica? E se invece decidesse di intervenire in prima persona dettando le sue condizioni?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 22 FEBBRAIO: QUINN LASCIA LOS ANGELES? - Beautiful tornerà domani su Canale 5 con un nuovo scontro che avrà per protagonista, neanche a dirlo, Quinn Fuller. Dopo avere subito i rimproveri di Ridge, che le ha chiesto di stare lontana dai Forrester, anche Wyatt la raggiungerà per esprimerle il suo punto di vista. Si tratterà di un confronto indispensabile, in seguito all'ultimatum di Steffy al marito: il loro matrimonio giungerà al termine se Quinn non starà lontana dalle loro vite e da tutte quelle dei familiari! Per questo lo Spencer deciderà di prendere la situazione di petto, dicendo alla madre che mai avrebbe dovuto comportarsi in quel modo, creandogli così gravi problemi. La inviterà quindi a cercare di porre rimedio alle sue azioni, a causa delle quali lui e Steffy potrebbero lasciarsi. Le ordinerà quindi di lasciare Los Angeles cercando di farsi una vita altrove, cercando di aiutarlo a non rovinare tutto quello che ha costruito negli ultimi mesi. Ma siamo davvero certi che Quinn gli darà ascolto?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 22 FEBBRAIO: BILL SCOPRE L'ULTIMA NOVITA' - Il rapporto tra Bill e Quinn non è mai stato idilliaco, tanto che nessuno come il patriarca Spencer ha sempre pensato che la sua ex amante sia una vera pazza. Ecco perché la puntata di Beautiful di domani sarà imperdibile, in quanto il magnate apprenderà quanto accaduto a Montecarlo. Sarà Liam, ancora sconvolto per l'ennesimo passo falso della sua storica rivale, a correre dal padre per informarlo di questa novità, lasciando ovviamente Bill sconvolto. Vi assicuriamo che le sue non saranno parole affatto dolci nei confronti della donna, che sembra essere ancora una mina vagante per le vie di Los Angeles. Anche per Eric giungerà il momento della confessione, quando deciderà di aprire il suo cuore a Rick e Pam, precisando di avere capito che si tratta di un grave errore e di conseguenza di avere già posto fine a questo incredibile flirt. Dunque per Eric e Quinn sarà davvero tutto finito? E' proprio difficile crederlo...

