BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: la prima sfilata della nuova Spectra Fashions sarà un fallimento?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: LA PRIMA SFILATA DELLA SPECTRA SARA' UN FALLIMENTO? - Non c'è proprio da annoiarsi nelle attuali puntate americane di Beautiful nelle quali l'entrata in scena del clan Spectra ha portato quella giusta novità di cui il pubblico aveva bisogno. Dopo avere cercato di attirare l'attenzione del grande pubblico, grazie ad una serie di litigi con Steffy, Sally Jr e nonna Shirley si prepareranno alla prima sfilata del nuovo marchio. Non ci sarà infatti tempo da perdere, in quando C.J. ha dato solo sei mesi di tempo prima di vedere il palazzo in cui ha sede l'azienda a Bill Spencer. E proprio quest'ultimo non avrà intenzione di perdere tempo, cercando di sfruttare al meglio la proprietà immobiliare che vorrà acquisire. Per questo si preparerà a creare una serie di problemi alle Spectra, a partire dalla sfilata in programma che dovrà essere un grande fallimento. E quando Dollar Bill vuole qualcosa, difficilmente si riesce a fermarlo. Saranno le Spectra a rendersene conto?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 FEBBRAIO: E' SCONTRO TRA RIDGE E QUINN - Quinn tornerà a Los Angeles credendo che nulla sia accaduto a Montecarlo? Sarà lei stessa a rendersi conto di amore commesso un grave errore, frequentando e raggiungendolo nella città monegasca: per saperlo dovremo attendere la puntata di Beautiful di oggi, in programma su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. In essa la gioielliera sarà distrutta dopo che Eric le ha annunciato che non dovranno più vedersi. Ma i problemi non finiranno qui perché la madre di Wyatt riceverà la visita di qualcuno che sarà furioso nei suoi confronti: si tratterà di Ridge, che confermerà quelle che già sono state le dichiarazioni di Steffy quando ha scoperto questa tresca clandestina. Lo stilista minaccerà la donna, dicendole che non dovrà farsi più vedere alla Forrester Creations né tanto meno prendere contatti con Eric. Dovrà quindi stare lontana da tutta la famiglia, diversamente pagherà molto caro il suo errore!

