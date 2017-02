BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE/ Su Rai Movie il film con Filippo Scicchitano e Aurora Ruffino (oggi, 21 febbraio 2017)

BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 21 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Bianca come il latte, rossa come il sangue, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 21 febbraio 2017 alle ore 21.20, un dramma realizzato in Italia nel 2013 per la regia di Giacomo Campiotti su soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Alessandro D’Avenia. Lo stesso scrittore ha collaborato per la realizzazione del film adattandone la sceneggiatura in collaborazione con Fabio Bonifacci. Nel cast sono presenti Filippo Scicchitano, Aurora Ruffino, Luca Argentero, Gaia Weiss, Romolo Guerrieri e Flavio Insinna. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 21 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Leo (Filippo Scicchitano) è un ragazzo di sedici anni che frequenta il liceo e che come è tutti i suoi compagni non è molto contento di studiare ma preferisce di gran lunga uscire con gli amici magari a bordo dell’adorato motorino e ascoltare un po’ di musica. Inoltre Leo è da sempre innamorato di una ragazza di nome Beatrice (Gaia Weiss) che frequenta anche lei il liceo ma che è più grande con la quale non ha molte occasioni di vederla se non di sfuggita nel cortile della scuola oppure alla fermata del pullman. Tuttavia Leo è molto amico con Silvia (Aurora Ruffino), sua compagna di classe, che è segretamente innamorata di lui. Un giorno però Leo fa un’amara scoperta, dopo essere ritornato dalle vacanze di Pasqua viene a conoscenza che Beatrice ha problemi di salute e nello specifico le è stata diagnosticata una leucemia. Leo è sconvolto dalla notizia, ma allo stesso tempo decide di voler conoscere la ragazza. Giorno dopo giorno si convince sempre di più che non può vivere senza Beatrice e quindi si dice disposto a fare di tutto pur di salvarla anche diventare donatore del midollo osseo che potrà servire alla ragazza per sopravvivere. Tuttavia, però, dopo le indagini di rito, Leo scopre di non essere compatibile, è disperato e così prova a far realizzare a Beatrice tutto ciò che desidera. Nel frattempo a scuola arriva un supplente di lettere (Luca Argentero) con il quale Leo si confida e dal quale riceve il giusto aiuto di non perdere mai i propri sogni. Beatrice intanto si accorge di quanto Silvia e Leo stiano bene insieme pur non avendolo ancora capito, così prova a spiegar a Leo di come sia fortunato ad aver trovato l’amore vero e pur di allontanarlo da sé essendo lei prossima alla morte gli dice di aver trovato un donatore di midollo in Francia. Leo invece viene chiamato dall’ospedale perché il suo midollo è compatibile con un ammalato e quindi ha la possibilità di salvare una giovane madre. Tutto va per il meglio, Leo è orgoglioso del suo gesto e questa cosa l’avvicina a Silvia che pian piano scopre di amare. Solo quando oramai è troppo tardi Leo viene a sapere che Silvia è morta non avendo trovato alcun donatore compatibile.

