BLOW OUT/ Su Rai Movie il film con John Travolta e Nancy Allen

BLOW OUT, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 21 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Blow out è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 21 febbraio 2017. Una pellicola di genere thriller che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America per la regia del celeberrimo Brian De Palma, che ne ha anche curato lo sviluppo del soggetto e relativa sceneggiatura. Nel cast sono presenti John Travolta, Nancy Allen, John Lightgow, Dennis Franz e Peter Boyden. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BLOW OUT, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 21 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra le vicende di un uomo di nome Jack (John Travolta), che in passato ha lavorato come poliziotto ed invece ora si occupa del suono. Infatti Jack è un tecnico del suono e si occupa di pellicole cinematografiche non molto popolari. Proprio il giorno in cui Jack è al lavoro su di un nuovo film e sta immerso nel campionamento di suoni, si imbatte casualmente in uno strano rumore che in qualche modo associa immediatamente a quello di una macchina che precipita pericolosamente all’interno di un corso di acqua. Si reca allora velocemente sul posto, dove si accorge della presenza di una macchina nel torrente. Si tratta di una giovane ragazza di nome Sally (Nancy Allen), che è letteralmente intrappolata nella vettura. Con molta fatica Jack riesce ad estrarre Sally dalle lamiere della macchina salvandole la vita, a questo punto l’uomo vorrebbe poter fare anche qualcosa per il conducente dell’auto ma ben presto Jack si rende conto che ogni suo tentativo è vano. L’uomo alla guida di quella macchina è il governatore di Stato che ora è candidato alle elezioni del Presidente. Jack ritornato a casa non si capacita di quanto successo così si rimette ad ascoltare i rumori dell’incidente sul nastro che lui stesso aveva registrato e si accorge che si sente benissimo uno sparo che sembra in qualche modo precedere quello che è lo scoppio della gomma a causa del quale poi la vettura ha perso il controllo finendo fuori strada e precipitando nel torrente. Jack allora si rende conto che in realtà quello accaduto a Sally ed al governatore non è stato un incidente, bensì un omicidio. Grazie al suo precedente lavoro come poliziotto, Jack ha tutte le carte in regola per lavorare su questo caso ed iniziando ad indagare si rende conto che si tratta di un omicidio politico e che i colleghi del politico vogliono cercare di nascondere in qualche modo. Jack allora, persuaso a scoprire la verità, si farà aiutare da Sally per portare un po’ di chiarezza in questo ingarbugliato complotto politico.

