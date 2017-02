BOSS IN INCOGNITO 2017 / Ed. 4 Giulia Adragna dei Premiati Oleifici Barbera protagonista: diretta, chi incontrerà? (quinta puntata, oggi 21 febbraio)

BOSS IN INCOGNITO 2017, ED.4 GIULIA ADRAGNA DEI PREMIATI OLEIFICI BARBERI PROTAGONISTA (OGGI, 21 FEBBRAIO) - Giulia Adragna sarà la protagonista della quinta puntata di Boss in Incognito 2017 che verrà trasmessa oggi, martedì 21 febbraio 2017, sul piccolo schermo di Rai 2. Un’occasione straordinaria per conoscere più da vicino la storia e il lavoro dei Premiati Oleifici Barbera, nati alla fine del 1800 in quelle che erano, ai tempi, le porte e i confini della città Palermo. I fondatori degli Oleifici sono i fratelli Lorenzo e Vincenzo Barbera, che per primi hanno posto le radici dell’attività presso la zona di San Lorenzo ai Colli. Sul sito ufficiale dell’azienda protagonista a Boss in Incognito sono riportate le tappe fondamentali della storia di famiglia, che ci portano dritti dritti nel nuovo millennio, a conoscere il proprietario attuale, di quarta generazione, Manfredi Barbera. Ma non sarà lui a camuffarsi accuratamente davanti alle telecamere del programma, per poi mescolarsi abilmente ai propri dipendenti: Giulia Adragna è la nipote dell’imprenditore che, dopo aver iniziato la sua carriera all’interno dell’attività di famiglia in qualità di segretaria, oggi ricopre il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Commerciale Estero. Sarà lei ad essere schierata in prima linea, chi incontrerà?

BOSS IN INCOGNITO 2017, ED.4 GIULIA ADRAGNA DEI PREMIATI OLEIFICI BARBERI PROTAGONISTA, CHI INCONTRERÀ? - Giulia Adragna dei Premiati Oleifici Barbieri dovrà mescolarsi ai suoi dipendenti nel nuovo appuntamento con Boss in Incognito 2017: come viene prodotto l’olio? Quali sono i passaggi fondamentali che tengono in piedi l’azienda? Tutte domande alle quali la protagonista troverà una risposta concreta. L’Adragna si troverà inevitabilmente alle prese con attività faticose, che partono dalle basi: si comincia infatti dalla materia prima, le olive. Il Boss in Incognito le raccoglierà al fianco di Maria Cristina, una delle dipendenti. Si passerà poi a Ajith, che prepara le strutture in cui viene conservato il prodotto, pulendo le cisterne dell’olio. Tutti i passaggi del Boss in Incognito di oggi verranno naturalmente osservati dal capo dell’azienda, Manfredi Barbera, che ha scelto di mandare avanti la nipote in questa avventura. Negli Oleifici il pubblico conoscerà anche Francisco, addetto all’inscatolamento, e Benedetto, che si occupa invece dell’imbottigliamento del prodotto. Da non dimenticare quello che potrebbe essere considerato uno scarto: nemmeno i nocciolini delle olive vengono buttati, ma raccolti e inviati ai panifici per essere utilizzati nell’aromatizzazione del pane.

LE ALTRE PROTAGONISTE DONNE DEL BOSS IN INCOGNITO- Giulia Adragna non è la prima protagonista donna di Boss in Incognito: al momento, in questa quarta edizione, abbiamo assistito a quattro appuntamento che vedono al centro Boss uomini, Francesco Bove, Guido Di Stefano, Costantino Vaia e Giuseppe Condorelli. Ma nelle edizioni passate del format, e in particolare nella seconda, non sono mancate protagoniste femminili. La prima in assoluto è stata Chiara Nasi, presidente della CIR Food, andata in scena durante la terza puntata in programma. Un’azienda del settore alimentare, che ha invece lasciato spazio ad esperienze in ambito di abbigliamento, con Franca Semplici di Magnani Sposa (protagonista del quinto appuntamento) e Nenella Impiglia Curzi di Linea Marche, un’azienda attiva nel settore delle calzature. Giulia Adragna raccoglierà dunque l’eredità di tutte e tre: come se la caverà di fronte alle telecamere di Boss in Incognito?

